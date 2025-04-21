Про це 24 Каналу розповіла журналістка з Херсона Євгенія Вірлич, зауваживши, що кількість російських дронів не зменшилась. Окупанти активно застосовують розвідувальні БпЛА та дрони з вибухівкою.

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Як Росія тероризувала Херсонщину на Великдень

За 10 хвилин до "великоднього перемир'я" 19 квітня російські безпілотники атакували багатоповерхівку у Херсоні. За словами журналістки, місцеві вже звикли до "обіцянок" Кремля. І до, і під час Великодня Херсонщина страждала від російського терору.

Не можна сказати, що на Херсонщині було тихо (на "великоднє перемир'я – 24 Канал). В телеграм-каналах росіяни хизувались обстрілами. В деяких громадах люди говорили: "Рівно опівночі почались шалені обстріли",

– сказала вона.

Упродовж минулого тижня українські військові на правобережжі Херсонщини знищили 1707 російських дронів, з них 405 у межах Херсонської громади. Впродовж дня ворог застосовує десятки розвідувальних та ударних БпЛА. Вірлич зазначила, що ця статистика показує велику роботу Сил оборони, адже дрони, які все ж залітають на Херсонщину та Херсон – невелика частина від усіх запущених росіянами.

"Дрони долітають системно. Мовиться про розвід дрони, дрони, які скидають вибухівку. Завжди нагадуємо не підіймати жодні предмети з землі, бо це може бути міною. Дрони постійно полюють за людьми, сьогодні БпЛА наздогнав людину в Білозерці", – зауважила журналістка.

Нагадаймо, що 16 квітня російські КАБи атакували Центральний район Херсона, пошкодивши соціальну інфраструктуру та житлові будинки. Тоді загинула одна людина. 21 квітня росіяни атакували Херсон, пошкодивши дитячий садок. Вибиті понад 30 вікон та пошкоджені двері й павільйон.