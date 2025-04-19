Мешканець Херсону показав палаючу багатоповерхівку, яка відображає справжню чуть пропозицій диктатора, повідомляє 24 Канал з посиланням на голову Херсонської ОВА Олександра Прокудіна.

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Як Росія тероризує Херсонщину під час "перемир'я"

Так, близько 18:00 росіяни атакували багатоповерхівку у Дніпровському районі Херсона 8 FPV-дронами, внаслідок чого загорілись 7 квартир.

Один з жителів Херсону зняв на відео палаючий будинок, додавши красномовні коментарі.

Не вірте Путіну, тому що він бреше. Ось, бачте, "великоднє перемир'я". Ось таке "великоднє перемир'я у Путіна. По-путінськи,

– зазначив він.

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О 19:05 російський дрон влучив у цивільне авто в Урожайному. Через годину ще один безпілотник атакував населений пункт. Також о 19:12 ворожий FPV-дрон вдарив по Станіславу.

Удар по цивільному авто на Херсонщині / фото Олександра Прокудіна

Прокудін зазначив, що жодного затишшя не спостерігається. Обстріли тривають і під ударом знову мирні мешканці.

"Це ще одне підтвердження того, що Росія не має нічого святого. І вірити словам окупантів — значить наражати себе на небезпеку", – вказав він.

Зауважимо, за словами Путіна, "великоднє перемир'я" почалося о 18:00 19 квітня і закінчиться о 00:00 21 квітня. Однак обстріли та штурми на фронті як тривали, так і тривають.