Росіяни здійснюють інформаційну операцію, говорячи про "перемир‘я", але продовжуючи стріляти без зупинки, повідомляє 24 Канал з посиланням на звернення очільника ЦПД Андрія Коваленка.

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Для чого Путін оголосив "великоднє перемир'я"

Андрій Коваленко зазначає, що Росія відмовилася від повного припинення вогню – у чому її зараз звинувачують всі. Тому Путін вирішив повідомити про "великоднє перемир'я" за годину до початку.

Ворог сподівається, що Україна порушить так зване "перемир'я", або є її просто вийде підставити – аби потім казати Сполученим Штатам, що Росія є миротворцем, а Україна не хоче миру. "Це банально. Типова російська тактика", – вказує Коваленко.

Як зазначив голова ЦПД, у 2023 році росіяни таким чином оголошували "різдвяне перемир'я", після чого самі його і порушили.

Не уявляю, що вони на фронті зараз будуть робити, як виглядатиме цей наказ. За моєю інформацією, як продовжували проводити певні штурмові дії, так вони і продовжують,

– вказав Коваленко.