Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на обращение главы ЦПД Андрея Коваленко.

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Для чего Путин объявил "пасхальное перемирие"

Россияне пытаются сделать вид, что они "миротворцы", но отказались уже от безусловного прекращения огня 11 марта, а сейчас осуществляют информационную операцию, говоря о "перемирии", но продолжая стрелять без остановки. Все с целью обвинить Украину, – сказал Коваленко.