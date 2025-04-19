Про це пише 24 Канал з посиланням на заяву міністра закордонних справ України Андрія Сибіги.

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Позиція України щодо перемир'я "на 30 годин"

Андрій Сибіга заявив, що словам Владіміра Путіна не можна вірити. Анонсованого ним "великоднє перемир'я" – не виняток. України буде дивитися на дії агресора, а не на слова.

Ще 11 березня в Джидді українська сторона погодилася на пропозицію США щодо тимчасового припинення вогню на 30 днів. Тоді Росія відмовилася від такого кроку до миру. За 39 днів країна навпаки посилила терор проти населення України та назвав свої умови.

Тепер же Путін пропонує зупинити бойові дії з 19 по 21 квітня з нагоди Великодня.

Ми хочемо побачити, як російські сили дійсно припинять вогонь на всіх напрямках. Ми також закликаємо всіх наших партнерів і всю міжнародну спільноту залишатися пильними. Тільки дії демонструють правду, а не слова: тільки через Росію ця війна почалась і триває,

– зазначив Сибіга.

Президент України Володимир Зеленський сказав, що пропозиція Путіна щодо перемир'я є "черговою спробою пограти з життями людей". Адже ні на передовій, ні в небі припинення вогню ще не відбулося – за годину до оголошеного "перемир'я" Росія знову не виконала свої обіцянки та запустила по Україні дрони.