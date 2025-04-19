Житель Херсона показал горящую многоэтажку, которая отражает настоящую чуть ли предложений диктатора, сообщает 24 Канал со ссылкой на председателя Херсонской ОВА Александра Прокудина.

Смотрите также "Пасхальное перемирие", которого нет: все о циничных заявлениях Путина и как реагирует Украина

Как Россия терроризирует Херсонщину во время "перемирия"

Так, около 18:00 россияне атаковали многоэтажку в Днепровском районе Херсона 8 FPV-дронами, в результате чего загорелись 7 квартир.

Один из жителей Херсона снял на видео горящий дом, добавив красноречивые комментарии.

Не верьте Путину, потому что он врет. Вот, видите, "пасхальное перемирие". Вот такое "пасхальное перемирие у Путина. По-путински,

– отметил он.

Россияне ударили дроном по многоэтажке: смотрите видео

В 19:05 российский дрон попал в гражданское авто в Урожайном. Через час еще один беспилотник атаковал населенный пункт. Также в 19:12 вражеский FPV-дрон ударил по Станиславу.

Удар по гражданскому авто на Херсонщине / фото Александра Прокудина

Прокудин отметил, что никакого затишья не наблюдается. Обстрелы продолжаются и под ударом снова мирные жители.

"Это еще одно подтверждение того, что Россия не имеет ничего святого. И верить словам оккупантов - значит подвергать себя опасности", – указал он.

Заметим, по словам Путина, "пасхальное перемирие" началось в 18:00 19 апреля и закончится в 00:00 21 апреля. Однако обстрелы и штурмы на фронте как продолжались, так и продолжаются.