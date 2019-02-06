Сколько священников из УПЦ МП перешли в Православную Церковь Украины

По меньшей мере 12 священников Украинской церкви Московского патриархата уже перешли в Православную церковь Украины. Представители УПЦ МП назвали своих коллег, перешедших в ПЦУ, такими, которые "уклонились в раскол".

"За уклонение в раскол запрещены в служении двенадцать клириков Киевской епархии УПЦ", – сообщили на сайте УПЦ МП.

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Священники, которые уже перешли в ПЦУ: протоиерей Петр Зуев, протодиакон Ростислав Воробий, протоиерей Андрей Дудченко, протоиерей Николай Тишкун, иерей Сергей Бережной, протодиакон Иоанн Гичун, протоиерей Игорь Савченко, протоиерей Николай Павленко, протоиерей Георгий Коваленко, протоиерей Олег Скнарь, протоиерей Тарас Козка, протодиакон Савва Зарицкий.

В ПЦУ также перешли более 200 приходов бывшей Украинской православной церкви Московского патриархата.

На сегодня УПЦ МП насчитывает более 12 тысяч официально зарегистрированных приходов в Украине, однако реальное их количество составляет около 10 тысяч.

Как появилась Православная церковь Украины?Осенью 2018 года Синод Вселенского патриархата позволил создать единую поместную церковь в Украине. Уже в декабре состоялся Объединительный собор, то есть в единую поместную церковь объединились все украинские православные церкви. Эта единая церковь получила название Православная Церковь Украины.



В январе 2019 года Вселенский патриарх Варфоломей подписал Томос об автокефалии ПЦУ и передал его церкви.



Предстоятелем ПЦУ стал Епифаний (в миру Сергей Думенко) – митрополит Переяславский и Белоцерковский. Он был "правой рукой" Филарета в церковном управлении УПЦ КП. 3 февраля Епифаний официально взошел на престол, то есть состоялась его интронизация. А 5 февраля Епифаний провел в Софийском соборе в Киеве первое заседание Синода ПЦУ.



Что касается УПЦ МП, то она должна изменить свое название, указав принадлежность к Русской православной церкви. Такой закон 20 декабря 2018 года одобрил украинский парламент, дав для этого 3 месяца.