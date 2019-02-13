Визнати Крим російським: окупанти назвали умову збереження храму ПЦУ на півострові (оновлено)

Окупаційна влада незаконно анексованого Криму готова віддати в безоплатне користування громаді Православної церкви України приміщення кафедрального собору Святих Володимира і Ольги у Сімферополі, якщо глава єпархії визнає півострів російським. Владика Климент прокоментував ситуацію, яка склалася довкола його церкви.

Представниця окупантів, так звана міністр майнових та земельних відносин Криму Ганна Анюхіна заявила, що глава Кримської єпархії ПЦУ Климент нібито відмовляється надати документи, необхідні для оренди приміщення, пишуть "Факти".

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Що відомо про перешкоди РФ щодо функціонування храму ПЦУ в окупованому Криму? В анексованому Криму окупанти хочуть закрити головний храм Православної церкви України – Кафедральний собор святих Володимира та Ольги у Сімферополі. Зокрема, проблеми виникли з орендою приміщення святині. Окупанти вимагають від вірян звільнити його. На думку архієпископа Євстратія (Зорі), таким чином Москва намагається помститися владиці Клименту за його правозахисну діяльність.

За якої умови РФ дозволить ПЦУ орендувати приміщення храму? Окупанти вимагають від громади Православної церкви України зареєструватися на території РФ відповідно до їх законодавства. Таким чином, сама церква повинна визнати Крим російським.

З архієпископом Климентом ми неодноразово спілкувалися і говорили, що ми готові надати в постійне безоплатне користування, навіть не в оренду, приміщення кафедрального собору Святих Володимира і Ольги, якщо церква зареєструється на території Росії як релігійна організація,

— заявила вона.

Своєю чергою, владика Климент вже відреагував на ці слова російської сторони. У коментарі "Крим. Реалії" він наголосив, що йому важливо перш за все зберегти українську церкву в анексованому Криму.

Знаєте, коли є принципова позиція уряду України, що "ми нічого щодо Криму схвалювати не будемо", і вони знімають із себе всю відповідальність за те, що відбувається у Криму, то я не знаю, що і як мені зараз робити,

– сказав священнослужитель.

Він додав, що у виборі між церквою, богослужінням, людьми і принциповою позицією щодо реєстрації, він все ж вибирає церкву.

"Яким чином я це далі робитиму – не знаю. Для мене головне – зберегти церкву", – пояснив владика Климент.

Як створювалась Православна церква України?9 жовтня у Стамбулі розпочалося триденне засідання Синоду Вселенського патріархату. 10 жовтня на цих зборах церковники заслухали звіт посланців патріарха Варфоломія (екзархів), які майже місяць провели в Україні. Саме за результатами їхнього звіту, Україні й надали дозвіл на створення Єдиної помісної церкви.



15 грудня під час Об'єднавчого собору православні архієреї оголосили про об'єднання українських церков у Єдину помісну незалежну церкву. Її офіційна назва звучить так – Православна церква України. Предстоятелем ПЦУ став митрополит Переяславський та Білоцерківський Епіфаній. А кафедральним собором ПЦУ стане Михайлівський Золотоверхий собор у Києві.



Після створення ПЦУ під її юрисдикцію почали переходити парафії храмів УПЦ МП.