22:10
13 лют 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      СПРАВА КАТЕРИНИ ГАНДЗЮК УЛЯНА СУПРУН ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ДЕНЬ ВАЛЕНТИНА
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Таліби заполонили Москву. Як Путін Казань брав
      Вєсті Кремля
      21:11, сьогодні
      Вєсті.UA: Як Бандера змусив Киву віддати останнє. За Медведчука переживають в ООН
      Вєсті.UA
      19:58, сьогодні
      Як "волонтери" розкошують завдяки благочинності: розслідування
      ЦРУ
      09:00, сьогодні
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Радянські міфи, частина 2
      Згадати все
      21:41, сьогодні
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      СПРАВА КАТЕРИНИ ГАНДЗЮК УЛЯНА СУПРУН ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ДЕНЬ ВАЛЕНТИНА

      Визнати Крим російським: окупанти назвали умову збереження храму ПЦУ на півострові (оновлено)

      2887 Читать новость на русском
      Окупанти дозволять ПЦУ орендувати приміщення храму в Криму, за умови визнання його російським
      Окупанти дозволять ПЦУ орендувати приміщення храму в Криму, за умови визнання його російським / ua.krymr.com

      Окупаційна влада незаконно анексованого Криму готова віддати в безоплатне користування громаді Православної церкви України приміщення кафедрального собору Святих Володимира і Ольги у Сімферополі, якщо глава єпархії визнає півострів російським. Владика Климент прокоментував ситуацію, яка склалася довкола його церкви.

      Представниця окупантів, так звана міністр майнових та земельних відносин Криму Ганна Анюхіна заявила, що глава Кримської єпархії ПЦУ Климент нібито відмовляється надати документи, необхідні для оренди приміщення, пишуть "Факти".

      Читайте також: Сварки, бійки та "тітушки": з якими труднощами стикаються парафіяни при переході до ПЦУ

      Що відомо про перешкоди РФ щодо функціонування храму ПЦУ в окупованому Криму? В анексованому Криму окупанти хочуть закрити головний храм Православної церкви України – Кафедральний собор святих Володимира та Ольги у Сімферополі. Зокрема, проблеми виникли з орендою приміщення святині. Окупанти вимагають від вірян звільнити його. На думку архієпископа Євстратія (Зорі), таким чином Москва намагається помститися владиці Клименту за його правозахисну діяльність.

      За якої умови РФ дозволить ПЦУ орендувати приміщення храму? Окупанти вимагають від громади Православної церкви України зареєструватися на території РФ відповідно до їх законодавства. Таким чином, сама церква повинна визнати Крим російським.

      З архієпископом Климентом ми неодноразово спілкувалися і говорили, що ми готові надати в постійне безоплатне користування, навіть не в оренду, приміщення кафедрального собору Святих Володимира і Ольги, якщо церква зареєструється на території Росії як релігійна організація,
      — заявила вона.

      Своєю чергою, владика Климент вже відреагував на ці слова російської сторони. У коментарі "Крим. Реалії" він наголосив, що йому важливо перш за все зберегти українську церкву в анексованому Криму.

      Знаєте, коли є принципова позиція уряду України, що "ми нічого щодо Криму схвалювати не будемо", і вони знімають із себе всю відповідальність за те, що відбувається у Криму, то я не знаю, що і як мені зараз робити,
      – сказав священнослужитель.

      Він додав, що у виборі між церквою, богослужінням, людьми і принциповою позицією щодо реєстрації, він все ж вибирає церкву.

      "Яким чином я це далі робитиму – не знаю. Для мене головне – зберегти церкву", – пояснив владика Климент.

      Як створювалась Православна церква України?9 жовтня у Стамбулі розпочалося триденне засідання Синоду Вселенського патріархату. 10 жовтня на цих зборах церковники заслухали звіт посланців патріарха Варфоломія (екзархів), які майже місяць провели в Україні. Саме за результатами їхнього звіту, Україні й надали дозвіл на створення Єдиної помісної церкви.

      15 грудня під час Об'єднавчого собору православні архієреї оголосили про об'єднання українських церков у Єдину помісну незалежну церкву. Її офіційна назва звучить так – Православна церква України. Предстоятелем ПЦУ став митрополит Переяславський та Білоцерківський Епіфаній. А кафедральним собором ПЦУ стане Михайлівський Золотоверхий собор у Києві.

      Після створення ПЦУ під її юрисдикцію почали переходити парафії храмів УПЦ МП.

      blog_ava
      Вибори президента України-2019: якими статками володіють кандидати
      сьогодні
      5571
      Теги: Новини України Новини політики Релігія Православна церква України Анексія Криму Україна – Росія Новини Росії Новини Криму
      Джерело: 24 Канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Подивіться, хто вороги Супрун, і ви зрозумієте, хто вона і що робить
      сьогодні , 22:01 Подивіться, хто вороги Супрун, і ви зрозумієте, хто вона і що робить
      Артем Овдієнко 709
      Головні новини 13 лютого: суд у справі Гандзюк та зброя США для ЄС через загрозу з боку Росії
      сьогодні , 22:00 Головні новини 13 лютого: суд у справі Гандзюк та зброя США для ЄС через загрозу з боку Росії
      129
      Річниця Мінських домовленостей: що змінилося за 4 роки та чи існують альтернативи
      сьогодні , 20:00 Річниця Мінських домовленостей: що змінилося за 4 роки та чи існують альтернативи
      Світлана Попова 182
      Секс-скандал в КНУ Шевченка: чому викладача звинувачують у домаганнях
      сьогодні , 19:00 Секс-скандал в КНУ Шевченка: чому викладача звинувачують у домаганнях
      4774
      Як прикрасити кімнату до Дня Валентина: 4 простих способи
      сьогодні , 18:01 Як прикрасити кімнату до Дня Валентина: 4 простих способи
      141
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня 2018 , 09:33
      "Так жити – страшно, планую втікати звідси": житель Армянська розповів про ситуацію в місті
       13 жовтня 2018 , 16:01
      Експерти оцінили, від виплати якої суми боргу Україні "Газпром" точно не відкрутиться
       21 квітня 2018 , 10:15
      "Пересічникам на євробляхах" значно спростять життя
       22 серпня 2018 , 14:50
      "Хочеться, щоб зі Словаччиною зіграв Коноплянка, бо гравець без ігрової практики – не футболіст", – екс-тренер збірної України
       15 листопада 2018 , 19:28
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук