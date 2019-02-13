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      Росія видала підручник з історії Криму з пропагандою про кримських татар

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      Росія видала підручник з історії Криму з пропагандою про кримських татар
      Росія видала підручник з історії Криму з пропагандою про кримських татар / Facebook-сторінка Elmaz Qırımlı

      Росія видала нові підручники з історії Криму за 10-й клас зі своєю – пропагандистською версією подій. У підручнику написано, що кримські татари нібито активно допомагали нацистам у Другій світовій війні.

      Мовиться не тільки про допомогу, а й про те, що кримські татари нібито служили у гітлерівській армії зі зброєю в руках, пише у Facebook користувачка Elmaz Qırımlı.

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      "Загальна чисельність кримсько-татарських формувань, які служили гітлерівцям зі зброєю в руках, оцінюється у 20 тисяч осіб", – написано в підручнику.

      А ще там вказано, що нацисти спеціально грали на релігійних почуттях кримських татар, щоб домогтися їхньої лояльності. Нібито гітлерівці закривали православні церкви, а замість цього відкривали мечеті.

      Частина татар зустрічала окупантів у деяких містах і селах букетами, пригощали фруктами і вином, вбачаючи в них визволителів,
      – написано у пропагандистському підручнику.

      Там також стверджується, що один з кримсько-татарських старійшин нібито написав на ім'я Адольфа Гітлера меморандум, запропонувавши співпрацю.

      Історія Криму викладатимуть школярам на окупованому півострові з початку наступного навчального року. Школи вже почали отримувати такі підручники.

      Історія Криму підручник 10 клас Росія пропаганда
      Уривок з пропагандистського шкільного підручника з історії Криму

      Чи справді кримські татари допомагали нацистам? У 1930-х роках політика уряду СРСР щодо кримських татар суттєво погіршилася. Під приводом боротьби з "місцевим націоналізмом" почалися арешти кримськотатарської інтелігенції. Тому після того, як Крим був окупований нацистами, деякі місцеві активісти почали співпрацювати з гітлерівською адміністрацією. Ними були створені "мусульманські комітети" в Сімферополі та інших містах.

      Проте з німецькими окупантами у Криму співпрацювали не тільки кримські татари. Більше того, серед колабораціоністів вони явно були в меншості, адже керівниками "управ" у містах і селищах півострова німці призначали здебільшого росіян. Тільки в Карасубазарі (нинішній Білогірськ) "управу" очолював кримський татарин Мустафаєв.

      Така ж ситуація зі збройними формуваннями на службі в нацистських окупантів. Нацисти справді організували у Криму 6 "мусульманських" батальйонів по 150 осіб у кожному, однак їх національний склад був досить строкатим. Командували батальйонами німці, а єдиним офіцером-кримським татарином був майор Раїм, який до війни працював бухгалтером.

      Зате в Червоній армії воювали понад 2,3 тисячі офіцерів-кримських татар. Дев’ять кримських татар були удостоєні звання Героїв Радянського Союзу (серед них знаменитий льотчик Амет-Хан Султан), ще 5 отримали ордена Слави третього ступеня.

      Воювали кримські татари і в партизанських загонах – наприклад, Бекір Османов, за голову якого німецьке командування призначило нагороду у 100 тисяч рейхсмарок. За зв’язок з партизанами німецькі окупанти спалили близько ста кримськотатарських сіл.

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      Теги: Новини Росії Російська пропаганда Новини України Кримські татари Анексія Криму Новини Криму Освіта Діти і неповнолітні
      Джерело: 24 канал
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