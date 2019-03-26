Окупанти затримали двох активістів на адмінкордоні з Кримом

Російські прикордонники затримали на адмінкордоні України з окупованим Кримом двох активістів громадської ініціативи "Кримська солідарність" Ремзі Бекирова і Руслана Сулейманова.

Про це у соціальних мережах повідомляють представники ініціативи та журналісти.

Відомо, що затримали активістів, нібито, через підозру щодо легальності документів. Понад три години затриманих тримають на пункті пропуску "Каланчак".

Як повідомили в ініціативі, дружина Ремзі Бекирова кілька разів дзвонила на гарячу лінію прикордонної ФСБ Росії. За словами співробітника цієї служби, з затриманими активістами "проводяться заходи і складаються процесуальні документи".

Обидва активіста – постійні слухачі на політичних "судових процесах" у Криму та організатори акцій та одиночних пікетів на підтримку кримських татар, яких переслідує окупаційна влада.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що в окупованому Криму російські спецслужби проводять обшуки у домівках кримськотатарських активістів. Відомо про трьох затриманих. До тих, у кого погіршилось самопочуття під час "нальоту" ФСБшників, лікарів не пускають.



Також нещодавно стало відомо, що Росія видала нові підручники з історії Криму за 10-й клас зі своєю – пропагандистською версією подій. У підручнику написано, що кримські татари нібито активно допомагали нацистам у Другій світовій війні.