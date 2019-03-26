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      Окупанти затримали двох активістів на адмінкордоні з Кримом

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      Затримані Ремзі Бекиров і Руслан Сулейманов
      Затримані Ремзі Бекиров і Руслан Сулейманов / 24 канал

      Російські прикордонники затримали на адмінкордоні України з окупованим Кримом двох активістів громадської ініціативи "Кримська солідарність" Ремзі Бекирова і Руслана Сулейманова.

      Про це у соціальних мережах повідомляють представники ініціативи та журналісти.

      Відомо, що затримали активістів, нібито, через підозру щодо легальності документів. Понад три години затриманих тримають на пункті пропуску "Каланчак".

      Як повідомили в ініціативі, дружина Ремзі Бекирова кілька разів дзвонила на гарячу лінію прикордонної ФСБ Росії. За словами співробітника цієї служби, з затриманими активістами "проводяться заходи і складаються процесуальні документи".

      Обидва активіста – постійні слухачі на політичних "судових процесах" у Криму та організатори акцій та одиночних пікетів на підтримку кримських татар, яких переслідує окупаційна влада.

      Нагадаємо, раніше повідомлялось, що в окупованому Криму російські спецслужби проводять обшуки у домівках кримськотатарських активістів. Відомо про трьох затриманих. До тих, у кого погіршилось самопочуття під час "нальоту" ФСБшників, лікарів не пускають.

      Також нещодавно стало відомо, що Росія видала нові підручники з історії Криму за 10-й клас зі своєю – пропагандистською версією подій. У підручнику написано, що кримські татари нібито активно допомагали нацистам у Другій світовій війні.

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      Теги: Новини України Новини політики Кримські татари Анексія Криму ФСБ
      Джерело: 24 канал
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