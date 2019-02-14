ФСБшники вдерлися у будинки кримських активістів з обшуками: фото і відео

Обшуки в активістів у Криму / Крымская солидарность // Facebook

В окупованому Криму російські спецслужби проводять обшуки у домівках кримськотатарських активістів. Відомо про трьох затриманих. До тих, у кого погіршилось самопочуття під час "нальоту" ФСБшників, лікарів не пускають.