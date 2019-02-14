ФСБшники вдерлися у будинки кримських активістів з обшуками: фото і відео
В окупованому Криму російські спецслужби проводять обшуки у домівках кримськотатарських активістів. Відомо про трьох затриманих. До тих, у кого погіршилось самопочуття під час "нальоту" ФСБшників, лікарів не пускають.
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Обшуки відбулись у трьох будинках у селищі Октябрьське Червоногварційського району:
- у будинку Емірусеінова Решата і його сина Рустема – вул. Робоча, 125
- у будинку Арсена Абхаірова – вул. Абденнанова, 15
- у будинку Абдулганіева Іззета і його сина Ескендера – вул. Заводська, 16
Ескандера Абдулганіева, Арсена Абхаірова і Рустема Емірусеінова після обшуків вивезли в управління ФСБ.
Усіх підозрюють в участі у забороненій у Росії організації "Хізб Ут-Тахрір".
Джерело: 24 Канал
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