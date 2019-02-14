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      ФСБшники вдерлися у будинки кримських активістів з обшуками: фото і відео

      84 Читать новость на русском
      Обшуки в активістів у Криму
      Обшуки в активістів у Криму / Крымская солидарность // Facebook

      В окупованому Криму російські спецслужби проводять обшуки у домівках кримськотатарських активістів. Відомо про трьох затриманих. До тих, у кого погіршилось самопочуття під час "нальоту" ФСБшників, лікарів не пускають.

      Читайте також: Росія видала підручник з історії Криму з пропагандою про кримських татар

      Обшуки відбулись у трьох будинках у селищі Октябрьське Червоногварційського району:

      • у будинку Емірусеінова Решата і його сина Рустема – вул. Робоча, 125
      • у будинку Арсена Абхаірова – вул. Абденнанова, 15
      • у будинку Абдулганіева Іззета і його сина Ескендера – вул. Заводська, 16
       

      LIVE. Обыски в п. Октябрьское Красногвардейского района в доме Решата Эмирусеинова.

      Опубліковано Крымская солидарность Середа, 13 лютого 2019 р.

      Ескандера Абдулганіева, Арсена Абхаірова і Рустема Емірусеінова після обшуків вивезли в управління ФСБ. 

      LIVE. Обыски в п.Октябрьское Красногвардейский район в доме Абхаирова Арсена

      Опубліковано Крымская солидарность Середа, 13 лютого 2019 р.

      Усіх підозрюють в участі у забороненій у Росії організації "Хізб Ут-Тахрір". 

      LIVE. Обыск в доме Эмирусеиновых завершился. Рустема Эмирусеинова, сына Решата Эмирусеинова, увезли в управление ФСБ

      Опубліковано Крымская солидарность Середа, 13 лютого 2019 р.
       

       

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      Теги: Новини України Анексія Криму Новини Криму ФСБ Новини Росії Кримські татари
      Джерело: 24 Канал
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