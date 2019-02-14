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      ФСБшники ворвались в дома крымских активистов с обысками: фото и видео

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      Обыски у активистов в Крыму
      Обыски у активистов в Крыму / Крымская солидарность // Facebook

      В оккупированном Крыму российские спецслужбы проводят обыски в домах крымскотатарских активистов. Известно о трех задержанных. До тех, у кого ухудшилось самочувствие во время "налета" ФСБшников, врачей не пускают.

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      Обыски состоялись в трех домах в поселке Октябрьское Красногвардейского района:

      • в доме Эмирусеинова Решата и его сына Рустема – ул. Рабочая, 125
      • в доме Арсена Абхаирова – ул. Абденнанова, 15
      • в доме Абдулганиева Иззета и его сына Эскендера – ул. Заводская, 16

      Эскандера Абдулганиева, Арсена Абхаирова и Рустема Рустема после обысков вывезли в управление ФСБ.

      Всех подозревают в участии в запрещенной в России организации "Хизб Ут-Тахрир".

       

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      Теги: Новости Украины Аннексия Крыма Крымские татары Новости России ФСБ Новости Крыма
      Источник: 24 Канал
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