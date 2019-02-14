ФСБшники ворвались в дома крымских активистов с обысками: фото и видео
В оккупированном Крыму российские спецслужбы проводят обыски в домах крымскотатарских активистов. Известно о трех задержанных. До тех, у кого ухудшилось самочувствие во время "налета" ФСБшников, врачей не пускают.
Читайте также: Россия выдала учебник по истории Крыма с пропагандой о крымских татарах
Обыски состоялись в трех домах в поселке Октябрьское Красногвардейского района:
- в доме Эмирусеинова Решата и его сына Рустема – ул. Рабочая, 125
- в доме Арсена Абхаирова – ул. Абденнанова, 15
- в доме Абдулганиева Иззета и его сына Эскендера – ул. Заводская, 16
Эскандера Абдулганиева, Арсена Абхаирова и Рустема Рустема после обысков вывезли в управление ФСБ.
Всех подозревают в участии в запрещенной в России организации "Хизб Ут-Тахрир".
Источник: 24 Канал
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии
Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине20 ноября 2018 , 13:30
Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы5 декабря 2018 , 15:08
Порошенко раскрыл основную цель Операции Объединенных сил30 апреля 2018 , 22:21
Мрак, или Кого из этих соперников может выбить Динамо в ЛЕ? – уничтожающая реакция соцсетей на фиаско команды Хацкевича14 декабря 2018 , 13:35
Дорогу на Вышгород перекроют на день14 декабря 2018 , 16:30