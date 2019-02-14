ФСБшники ворвались в дома крымских активистов с обысками: фото и видео

Обыски у активистов в Крыму / Крымская солидарность // Facebook

В оккупированном Крыму российские спецслужбы проводят обыски в домах крымскотатарских активистов. Известно о трех задержанных. До тех, у кого ухудшилось самочувствие во время "налета" ФСБшников, врачей не пускают.