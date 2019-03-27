Россия задержала 20 крымских татар: появилась резкая реакция США
В США выразили обеспокоенность из-за массовых обысков и задержания российской ФСБ, полицией и гвардией крымских татар в аннексированном Крыму.
Посольство США в Twitter призвал власти РФ прекратить запугивать и несправедливо задерживать крымских татар.
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"Мы чрезвычайно обеспокоены проведенными сегодня Россией рейдами и массовыми запугиваниями, направленными против крымских татар. Мы призываем российскую власть прекратить несправедливые аресты, задержания, обыски и преследования крымских татар, активистов и журналистов", – говорится в сообщении.
Что известно о задержании крымских татар в Крыму?
27 марта российская ФСБ, полиция и гвардия ворвались в меньшей мере 25 домов крымских татар в аннексированном Крыму. Их подозревают в участии в деятельности запрещенной в России религиозной организации "Хизб ут-Тахрир". Журналист Антон Наумлюк у себя на Facebook-странице написал, что управление ФСБ сообщило о 20 задержанных крымских татар.
Смотрите видео с места обыска в доме крымских татар: