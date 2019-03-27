Россия задержала 20 крымских татар: появилась резкая реакция США

В США выразили обеспокоенность из-за массовых обысков и задержания российской ФСБ, полицией и гвардией крымских татар в аннексированном Крыму.

Посольство США в Twitter призвал власти РФ прекратить запугивать и несправедливо задерживать крымских татар.

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"Мы чрезвычайно обеспокоены проведенными сегодня Россией рейдами и массовыми запугиваниями, направленными против крымских татар. Мы призываем российскую власть прекратить несправедливые аресты, задержания, обыски и преследования крымских татар, активистов и журналистов", – говорится в сообщении.

We are extremely concerned by Russia’s raids and massive intimidation today targeting Crimean Tatars. We call on the Russian government to cease its unjust arrests, detentions, searches, and persecution of Crimean Tatars, activists, and journalists. #CrimeaIsUkraine — U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) 27 березня 2019 р.

Что известно о задержании крымских татар в Крыму?

27 марта российская ФСБ, полиция и гвардия ворвались в меньшей мере 25 домов крымских татар в аннексированном Крыму. Их подозревают в участии в деятельности запрещенной в России религиозной организации "Хизб ут-Тахрир". Журналист Антон Наумлюк у себя на Facebook-странице написал, что управление ФСБ сообщило о 20 задержанных крымских татар.

Смотрите видео с места обыска в доме крымских татар: