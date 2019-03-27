Росія затримала 20 кримських татар: з'явилась різка реакція США

У США висловили стурбованість через масові обшуки та затримання російською ФСБ, поліцією та гвардією кримських татар в анексованому Криму.

Посольство США в Twitter закликало владу РФ припинити залякувати та несправедливо затримувати кримських татар.

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"Ми надзвичайно стурбовані проведеними сьогодні Росією рейдами і масовими залякуваннями, спрямованими проти кримських татар. Ми закликаємо російську владу припинити несправедливі арешти, затримання, обшуки і переслідування кримських татар, активістів та журналістів", – йдеться у повідомлені.

We are extremely concerned by Russia’s raids and massive intimidation today targeting Crimean Tatars. We call on the Russian government to cease its unjust arrests, detentions, searches, and persecution of Crimean Tatars, activists, and journalists. #CrimeaIsUkraine — U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) 27 березня 2019 р.

Що відомо про затримання кримських татар у Криму? 27 березня російська ФСБ, поліція та гвардія вдерлися у щонайменше 25 будинків кримських татар в анексованому Криму. Їх підозрюють в участі в діяльності забороненої в Росії релігійної організації "Хізб ут-Тахрір". Журналіст Антон Наумлюк у себе на Facebook-сторінці написав, що управління ФСБ повідомило про 20 затриманих кримських татар.

Дивіться відео з місця обшуку в будинку кримських татар: