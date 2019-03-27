Росія затримала 20 кримських татар: з'явилась різка реакція США
У США висловили стурбованість через масові обшуки та затримання російською ФСБ, поліцією та гвардією кримських татар в анексованому Криму.
Посольство США в Twitter закликало владу РФ припинити залякувати та несправедливо затримувати кримських татар.
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"Ми надзвичайно стурбовані проведеними сьогодні Росією рейдами і масовими залякуваннями, спрямованими проти кримських татар. Ми закликаємо російську владу припинити несправедливі арешти, затримання, обшуки і переслідування кримських татар, активістів та журналістів", – йдеться у повідомлені.
Що відомо про затримання кримських татар у Криму? 27 березня російська ФСБ, поліція та гвардія вдерлися у щонайменше 25 будинків кримських татар в анексованому Криму. Їх підозрюють в участі в діяльності забороненої в Росії релігійної організації "Хізб ут-Тахрір". Журналіст Антон Наумлюк у себе на Facebook-сторінці написав, що управління ФСБ повідомило про 20 затриманих кримських татар.
Дивіться відео з місця обшуку в будинку кримських татар: