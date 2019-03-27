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      Росія затримала 20 кримських татар: з'явилась різка реакція США

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      Росія затримала 20 кримських татар
      Росія затримала 20 кримських татар / facebook.com/crimeansolidarity

      У США висловили стурбованість через масові обшуки та затримання російською ФСБ, поліцією та гвардією кримських татар в анексованому Криму.

      Посольство США в Twitter закликало владу РФ припинити залякувати та несправедливо затримувати кримських татар.

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      "Ми надзвичайно стурбовані проведеними сьогодні Росією рейдами і масовими залякуваннями, спрямованими проти кримських татар. Ми закликаємо російську владу припинити несправедливі арешти, затримання, обшуки і переслідування кримських татар, активістів та журналістів", – йдеться у повідомлені.

      Що відомо про затримання кримських татар у Криму? 27 березня російська ФСБ, поліція та гвардія вдерлися у щонайменше 25 будинків кримських татар в анексованому Криму. Їх підозрюють в участі в діяльності забороненої в Росії релігійної організації "Хізб ут-Тахрір". Журналіст Антон Наумлюк у себе на Facebook-сторінці написав, що управління ФСБ повідомило про 20 затриманих кримських татар. 

      Дивіться відео з місця обшуку в будинку кримських татар: 

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      Теги: Новини України Новини США Кримські татари ФСБ Анексія Криму Новини Росії Україна – Росія Новини Криму
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