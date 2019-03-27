У Криму російські силовики проводять масові обшуки у кримських татар: відео

Російська ФСБ, поліція та гвардія проводять щонайменше 25 обшуків в будинках підозрюваних в участі в діяльності забороненої в Росії релігійної організації "Хізб ут-Тахрір". Громадське об'єднання "Кримська солідарність" повідомила, що насамперед мова йде про кримських татар. При цьому адвокатів на місця обшуків не допускають.

Як пише "Кримська солідарність" на своїй сторінці у Facebook, обшуки проходять в селі Строганівка Сімферопольського району, в мікрорайоні Кам'янка Сімферополя, селі Володимирівка Білогірського району Криму. За свідченням "Радіо Свобода", у ФСБ Росії підтвердили проведення обшуків в Криму, проте не назвали кількості підозрюваних і їх прізвищ.

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За даними активістів, російські гвардійці перекривають цілі квартали у тих місцях, де проводить обшуки. Місцевих мешканців не пускають додому. Оперативна інформація, у чиїх будинках проводять обшуки – на сторінці "Кримської солідарності":

Нагадаємо, захисники заарештованих і засуджених по так званій "справі Хізб ут-Тахрір" кримчан вважають їх переслідування мотивованим за релігійною ознакою. Адвокат Еміль Курбедінов зазначав, що переслідувані у цій справі росіянами – переважно кримські татари, а також є українці, росіяни, таджики, азербайджанці і кримчани іншого етнічного походження, які сповідують іслам.

"Кримська солідарність" опублікувала відео з місця одного із обшуків:

Представники міжнародної ісламської політичної організації "Хізб ут-Тахрір" називають своєю місією об'єднання всіх мусульманських країн в ісламському халіфаті, але вони відкидають терористичні методи досягнення цього. Верховний суд Росії заборонив "Хізб ут-Тахрір" в 2003 році як "терористичну організацію".

"Це випробування для нас. І ми сподіваємося пройти його гідно", – сказав один із кримських татар, дім якого обшукували російські силовики.