В Крыму российские силовики проводят массовые обыски у крымских татар: видео

Российская ФСБ, полиция и гвардия проводят минимум 25 обысков в домах подозреваемых в участии в деятельности запрещенной в России религиозной организации "Хизб ут-Тахрир". Общественное объединение "Крымская солидарность" сообщила, что прежде всего речь идет о крымских татарах. При этом адвокатов на места обысков не допускают.

Как пишет "Крымская солидарность" на своей странице в Facebook, что обыски проходят в селе Строгановка Симферопольского района, в микрорайоне Каменка Симферополя, селе Владимировка Белогорского района Крыма. По свидетельству "Радио Свобода", в ФСБ России подтвердили проведение обысков в Крыму, однако не назвали количества подозреваемых и их фамилий.

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По данным активистов, российские гвардейцы перекрывают целые кварталы в тех местах, где проводят обыски. Местных жителей не пускают домой. Оперативная информация, в чьих домах проводят обыски – на странице "Крымской солидарности":

Напомним, защитники арестованных и осужденных по так называемому "делу Хизб ут-Тахрир" крымчан считают их преследование мотивированным по религиозному признаку. Адвокат Эмиль Курбединов отмечал, что преследуемые в этом деле россиянами – в основном крымские татары, а также украинцы, россияне, таджики, азербайджанцы и крымчане другого этнического происхождения, исповедующие ислам.

"Крымская солидарность" опубликовала видео с места одного из обысков:

Представители международной исламской политической организации "Хизб ут-Тахрир" называют своей миссией объединение всех мусульманских стран в исламском халифате, но они отвергают террористические методы достижения этого. Верховный суд России запретил "Хизб ут-Тахрир" в 2003 году как "террористическую организацию".

"Это испытание для нас. И мы надеемся пройти его достойно", – сказал один из крымских татар, дом которого обыскивали российские силовики.