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      Новий підручник історії Криму: російські історики зробили з кримських татар зрадників

      Крим.Реалії 79 Читать новость на русском

      У свіжому випуску програми "Крим. Реалії" спеціально для 24 Каналу від "Радіо Свободи" – фейкову історію Криму вилучають зі шкіл окупованого півострова. Підручник для 10 класу не сподобався ні кримським татарам, які лояльно ставляться до України, ні тим, хто служить російській владі Криму. У підручнику кримські татари – зрадники, а їх депортація – звичайне переселення

      Також у випуску:

      За українську символіку та портрет Бандери в окупованому Криму чоловіку загрожує покарання.

      Команді Чорноморського флоту Росії наказали стежити за американським військовим судном "Дональдом Куком", яке має увійти в порт Одеси.

      Чи є запаси води в кримських водосховищах. 

      Ведучий:

      Журналіст "Радіо Свобода" Дмитро Євчин.

      blog_ava
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      Теги: Новини Криму Анексія Криму Новини Росії Крим.Реалії Кримські татари Історія Освіта
      Джерело: 24 канал
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