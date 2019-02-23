Новий підручник історії Криму: російські історики зробили з кримських татар зрадників

У свіжому випуску програми "Крим. Реалії" спеціально для 24 Каналу від "Радіо Свободи" – фейкову історію Криму вилучають зі шкіл окупованого півострова. Підручник для 10 класу не сподобався ні кримським татарам, які лояльно ставляться до України, ні тим, хто служить російській владі Криму. У підручнику кримські татари – зрадники, а їх депортація – звичайне переселення

Також у випуску: За українську символіку та портрет Бандери в окупованому Криму чоловіку загрожує покарання. Команді Чорноморського флоту Росії наказали стежити за американським військовим судном "Дональдом Куком", яке має увійти в порт Одеси. Чи є запаси води в кримських водосховищах. Ведучий: Журналіст "Радіо Свобода" Дмитро Євчин.