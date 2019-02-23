Кримський бандерівець: ФСБ вдерлася до українського патріота в Криму, фото та відео

Правозахисники називають кримчанина Олега Приходька другим Володимиром Балухом. На його сільському подвір'ї вже п'ять років майорить український прапор. До кримчанина навідувалися російські силовики, які вилучили українську патріотичну та націоналістичну символіку, а чоловік все ще продовжує стверджувати, що дочекається й буде отримувати пенсію в Україні.

Журналісти програми "Крим. Реалії" відвідали кримчанина Олега Приходька, який не продався за російську пенсію, їздив на Майдан і допоміг побудувати у Євпаторії українську церкву.

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В селі Оріхове, неподалік курортного міста Саки, в одному з дворів весить український прапор. Будинок належить родині Приходьків, до яких прийшли російські силовики через національну символіку. Голова родини, Олег Приходько, досі називає їх НКВС.

О 8 годині ранку прийшли люди з НКВС, калитку відкрили й почали ломитися до хати. Троє з них були в масках. Представилися мені, а я відповів їм: "Як страшно",

– розповів Олег Приходько.

Шукали, як повелося, в останні п’ять років, щось заборонене: наркотики, нелегальну зброю та екстремістську літературу. Знайшли та вилучили старі диски з відео, патріотичну символіку. Іграшкову зброю забрали на експертизу, хоч і так було зрозуміло, що вона з пластику. Олег Приходько переробив автомати, аби вони були схожі на справжні.

Стрічки різні були, жовто-блакитні, червоно-чорні, на яких писало "Слава Україні", "Україна понад усе". На стіні висів у мене жовто-блакитний прапор, портрет Степана Бандери, автомати,

– хвалився Приходько.



Будинок Приходьків до обшуку

У доросійські часи, Олег очолював осередок партії "Свобода" у тому ж районі Криму, де живе і зараз. Він тричі був на Майдані під час Революції Гідності, звідти й символіка українських націоналістів. Останній обшук у родині Приходьків був вже другим за російських часів, перший стався у 2014 році, одразу після анексії Криму. Почалися ж негаразди родини ще раніше – за України.

У мене колись було таке вже при Україні. Комуністи нажалілися СБУ, коли їхню святиню нібито фарбою хтось облив. Це було ще десь у 2012 році при зрадникові Януковичі,

– пояснив Олег.

Дружина Приходька думає, що з тих часів за чоловіком слідкують спецслужби. Цього разу силовики приїхали з того ж приводу. Сказали, що хтось розбив місцевий пам’ятник радянським льотчикам і розмалював його свастикою. Журналісти не знайшли ні нацистської свастики, ні пошкоджень на радянських пам'ятках у Саках, коли навідалися туди через тиждень після обшуків.



Українській тризуб на димарі в хаті Олега Приходька

Олег показував символіку, якою насправді пишається – український тризуб на димарі. На нього скоса дивилися російські силовики.

Дивилися-дивилися, я думав знесуть зараз сокирою, або чимось іншим. Але я здивувався, коли його не чіпали. Це я ж для себе, для душі робив,

– розповів Олег Приходько.

Табличка на альтанці також для душі: "За честь, за волю, за козацьку долю! Слава Україні!" Десятки років ремеслом Олега Пиходька було ковальство. Займався і зварюванням, допоміг встановити купол на українську церкву в Євпаторії. Тепер, коли замовлень небагато, то коваль опанував теслярство.



Подвір'я родини Приходьків

Подружжя веде сільський спосіб життя: доглядає кількох тварин, порається на городі. Також сім'я слухає англійський рок, тому поряд і з українським прапором – британський. Любов та Олег – українці, які народилися у Криму, то ж не сумніваються, що у праві мати ті прапори, що їм до вподоби.

За їх розмовами, ніби я на танку до Москви заїхав і качаю свої права. Якби я житель України і якоюсь долею мене закинуло до Росії, то я б сидів там й підкорювався законам їх країни. Але факт інший – я на своїй землі, я тут був, я тут і залишився. Ми народилися за України, Батьківщина – вона одна,

– пояснив свою точку зору Приходько.

Через портрет Степана Бандери та червоно-чорний прапор Олега, ймовірно, звинуватять у пропаганді "Правого сектора". Він цього порушення не визнає. Зараз чоловіку загрожує штраф або арешт до 15 діб за зберігання символіки, яку в Росії називаються екстремістською. Якщо російські слідчі доведуть, що він причетний ще й до вандалізму, то покарання буде серйознішим.

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