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      Кримський бандерівець: ФСБ вдерлася до українського патріота в Криму, фото та відео

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      Правозахисники називають кримчанина Олега Приходька другим Володимиром Балухом. На його сільському подвір'ї вже п'ять років майорить український прапор. До кримчанина навідувалися російські силовики, які вилучили українську патріотичну та націоналістичну символіку, а чоловік все ще продовжує стверджувати, що дочекається й буде отримувати пенсію в Україні.

      Журналісти програми "Крим. Реалії" відвідали кримчанина Олега Приходька, який не продався за російську пенсію, їздив на Майдан і допоміг побудувати у Євпаторії українську церкву. 

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      В селі Оріхове, неподалік курортного міста Саки, в одному з дворів весить український прапор. Будинок належить родині Приходьків, до яких прийшли російські силовики через національну символіку. Голова родини, Олег Приходько, досі називає їх НКВС.

      О 8 годині ранку прийшли люди з НКВС, калитку відкрили й почали ломитися до хати. Троє з них були в масках. Представилися мені, а я відповів їм: "Як страшно",
      – розповів Олег Приходько.

      Шукали, як повелося, в останні п’ять років, щось заборонене: наркотики, нелегальну зброю та екстремістську літературу. Знайшли та вилучили старі диски з відео, патріотичну символіку. Іграшкову зброю забрали на експертизу, хоч і так було зрозуміло, що вона з пластику. Олег Приходько переробив автомати, аби вони були схожі на справжні.

      Стрічки різні були, жовто-блакитні, червоно-чорні, на яких писало "Слава Україні", "Україна понад усе". На стіні висів у мене жовто-блакитний прапор, портрет Степана Бандери, автомати,
      – хвалився Приходько.

      Будинок Приходьків
      Будинок Приходьків до обшуку

      У доросійські часи, Олег очолював осередок партії "Свобода" у тому ж районі Криму, де живе і зараз. Він тричі був на Майдані під час Революції Гідності, звідти й символіка українських націоналістів. Останній обшук у родині Приходьків був вже другим за російських часів, перший стався у 2014 році, одразу після анексії Криму. Почалися ж негаразди родини ще раніше – за України.

      У мене колись було таке вже при Україні. Комуністи нажалілися СБУ, коли їхню святиню нібито фарбою хтось облив. Це було ще десь у 2012 році при зрадникові Януковичі,
      – пояснив Олег.

      Дружина Приходька думає, що з тих часів за чоловіком слідкують спецслужби. Цього разу силовики приїхали з того ж приводу. Сказали, що хтось розбив місцевий пам’ятник радянським льотчикам і розмалював його свастикою. Журналісти не знайшли ні нацистської свастики, ні пошкоджень на радянських пам'ятках у Саках, коли навідалися туди через тиждень після обшуків.

      Тризуб
      Українській тризуб на димарі в хаті Олега Приходька

      Олег показував символіку, якою насправді пишається – український тризуб на димарі. На нього скоса дивилися російські силовики.

      Дивилися-дивилися, я думав знесуть зараз сокирою, або чимось іншим. Але я здивувався, коли його не чіпали. Це я ж для себе, для душі робив,
      – розповів Олег Приходько.

      Табличка на альтанці також для душі: "За честь, за волю, за козацьку долю! Слава Україні!" Десятки років ремеслом Олега Пиходька було ковальство. Займався і зварюванням, допоміг встановити купол на українську церкву в Євпаторії. Тепер, коли замовлень небагато, то коваль опанував теслярство.


      Подвір'я родини Приходьків

      Подружжя веде сільський спосіб життя: доглядає кількох тварин, порається на городі. Також сім'я слухає англійський рок, тому поряд і з українським прапором – британський. Любов та Олег – українці, які народилися у Криму, то ж не сумніваються, що у праві мати ті прапори, що їм до вподоби.

      За їх розмовами, ніби я на танку до Москви заїхав і качаю свої права. Якби я житель України і якоюсь долею мене закинуло до Росії, то я б сидів там й підкорювався законам їх країни. Але факт інший – я на своїй землі, я тут був, я тут і залишився. Ми народилися за України, Батьківщина – вона одна,
      – пояснив свою точку зору Приходько.

      Через портрет Степана Бандери та червоно-чорний прапор Олега, ймовірно, звинуватять у пропаганді "Правого сектора". Він цього порушення не визнає. Зараз чоловіку загрожує штраф або арешт до 15 діб за зберігання символіки, яку в Росії називаються екстремістською. Якщо російські слідчі доведуть, що він причетний ще й до вандалізму, то покарання буде серйознішим.

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      Теги: Новини України Новини Росії Україна – Росія Новини Криму Анексія Криму Кримські татари ФСБ СБУ Степан Бандера
      Джерело: 24 канал
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