Путін хоче повторити шлях Сталіна, – Чубаров пояснив, чого чекати Криму
Президент РФ Володимир Путін намагається витіснити з окупованого Криму кримських татар, як це робив Йосип Сталін у 1944 році.
Голова Меджлісу кримськотатарського народу, народний депутат Рефат Чубаров заявив, що витіснивши кримських татар Росія хоче перетворити Крим на "исконно русский". Про це повідомило видання Укрінформ.
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"Сьогодні очевидно для всіх, що російська окупаційна адміністрація цілеспрямовано витісняє за межі півострова кримських татар – корінний народ Криму. Путін намагається повторити шлях Сталіна, який депортував кримськотатарський народ у 1944 році", – заявив Чубаров.
За його словами, ця воєнна авантюра Росії завершиться міжнародним трибуналом.
"На лавці підсудних опиняться всі ті, хто окупував Крим, хто винен у вбивстві понад 13 тисяч українських громадян, ті хто продовжує здійснювати в окупованому Криму геноцид стосовно до кримських татар та українців", – додав голова Меджлісу кримськотатарського народу.
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