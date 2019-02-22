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      Путин хочет повторить путь Сталина, – Чубаров объяснил, чего ждать Крыму

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      Путин хочет повторить путь Сталина
      Путин хочет повторить путь Сталина / Фото из открытых источников

      Президент РФ Владимир Путин пытается вытеснить из оккупированного Крыма крымских татар, как это делал Иосиф Сталин в 1944 году.

      Глава Меджлиса крымскотатарского народа, народный депутат Рефат Чубаров заявил, что вытеснив крымских татар Россия хочет превратить Крым в "исконно русский". Об этом сообщило издание "Укринформ".

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      "Сегодня очевидно для всех, что российская оккупационная администрация целенаправленно вытесняет за пределы полуострова крымских татар – коренной народ Крыма. Путин пытается повторить путь Сталина, который депортировал крымскотатарский народ в 1944 году", – заявил Чубаров.

      По его словам, эта военная авантюра России завершится международным трибуналом.

      "На скамье подсудимых окажутся все те, кто оккупировал Крым, кто виновен в убийстве более 13 тысяч украинских граждан, те, кто продолжают осуществлять в оккупированном Крыму геноцид по отношению к крымским татарам и украинцам", – добавил глава Меджлиса крымскотатарского народа.

      ПРИТЕСНЕНИЯ КРЫМСКИХ ТАТАР НА ОККУПИРОВАННОМ ПОЛУОСТРОВЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
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      Теги: Новости политики Новости России Аннексия Крыма Рефат Чубаров Владимир Путин Новости Крыма Крымские татары
      Источник: 24 Канал
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