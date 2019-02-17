Шантаж и преследования: как Россия ограничивает религиозную свободу мусульман

В оккупированном Крыму Россия пытается укрепить свои позиции и на религиозной арене. После прихода на полуостров "зеленых человечков", проведения псевдореферендума тамошний муфтият (аналог патриархата у мусульман) превратился в филиал ФСБ Кремля. Из-за клеветы от муфтия, камер в мечетях и арестов за молитву без разрешения крымским татарам пришлось бежать на материковую Украину.

В 2014 году на сторону оккупантов перешли украинские силовики и мусульманские духовные лидеры Крыма. Новообразованный муфтиян шантажировал бывших религиозных лидеров. Поэтому всем несогласным пришлось выезжать на материковую Украину.

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Мусульманам удалось создать в 2016 году свое Духовное управление мусульман автономной республики Крым (фактически аналог патриархата). Его представительства открыли во Львове, Херсоне, Днепре, а центр разместили в Киеве.

Руководителем выбрали Айдера Рустамова. Он рассказал, что обе мусульманские общины полуострова: Таврический муфтият и Духовное управление мусульман Крыма и Севастополя зарегистрировались по российским законам. Потом начали сдавать в ФСБ крымских татар.



Муфтий Духовного управления мусульман АР Крым Айдер Рустамов

В октябре на фейковом курултае переназначили и муфтия оккупированного Крыма Эмира-Али Аблаева. Крымские татары не признают его и называют предателем. Ведь именно он способствовал аннексии, голосовал на незаконных выборах Путина, а затем получал медали от так называемого премьера Крыма Сергея Аксенова.



Сергей Аксенов вручает медаль Эмиру-Али Аблаеву

Даже в Киеве во время обеденной молитвы мусульмане ради безопасности просят не снимать лицо. Зато в женской мечети крымская татарка Сюзанна соглашается говорить с журналистами 24 канала. Она переехала в Киев давно, однако в Крыму остались родственники.

Сюзанна сообщила, что ее дяде приходится ходить в храмы подконтрольного России муфтията. Однако он подвергается немалым притеснениям на работе. Например, не позволяют отпускать бороду и одевать хиджаб (исламскую одежду, которая скрывает фигуру).



В мечетях установлены камеры

Между тем в оккупированном Крыму россияне обязывают духовных наставников регистрироваться для проведения молитв. А за обряды без разрешения могут даже посадить за решетку.

Когда имамов (духовных наставников – 24 канал) назначают на должность, их обязывают сотрудничать с оккупационными властями. Теперь почти в каждой мечети стоят камеры, которые постоянно следят,

– сказал муфтий Духовного управления мусульман АР Крым Айдер Рустамов.

Под постоянным давлением уже 10 имамов отказались вести молитвы. Вместо них назначили удобных для ФСБ священнослужителей.

Крымских татар на полуострове было около 400 тысяч, а после аннексии около 20 тысяч выехали из полуострова. Они надеются, когда Украина вернет Крым, переедут туда уже с новым независимым от России духовным управлением.