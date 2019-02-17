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      Шантаж та переслідування: як Росія обмежує релігійну свободу мусульман

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      В окупованому Криму Росія намагається закріпити свої позиції і на релігійній арені. Після приходу на півострів "зелених чоловічків", проведення псевдореферендуму тамтешній муфтіят (аналог патріархату в мусульман) перетворився на філію ФСБ Кремля. Через наклепи від муфтія, камери в мечетях і арешти за молитву без дозволу кримським татарам довелося втікати на материкову Україну.

      У 2014 році на бік окупанта перейшли українські силовики та мусульманські духовні лідери Криму. Новостворений муфтіян шантажував колишніх релігійних лідерів. Відтак усім незгодним довелося виїжджати на материкову Україну.

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      Мусульманам вдалося створити у 2016 році своє Духовне управління мусульман автономної республіки Крим (фактично аналог патріархату). Його представництва відкрили у Львові, Херсоні, Дніпрі, а центр розмістили у Києві. 

      Очільником обрали Айдера Рустамова. Він розповів, що обидві мусульманські громади півострова: Таврійський муфтіят і Духовне управління мусульман Криму та Севастополя зареєструвалися за російськими законами. А тоді почали здавати у ФСБ кримських татар.

      Муфтій Айдер Рустамов
      Муфтій Духовного управління мусульман АР Крим Айдер Рустамов

      У жовтні на фейковому курултаї перепризначили й муфтія окупованого Криму Еміра-Алі Аблаєва. Кримські татари не визнають його і називають зрадником. Адже саме він сприяв анексії, голосував на незаконних виборах Путіна, а згодом отримував медалі від так званого прем'єра Криму Сергія Аксьонова.

      Сергій Аксьонов вручає медаль Еміру-Алі Аблаєву
      Сергій Аксьонов вручає медаль Еміру-Алі Аблаєву

      Навіть у Києві під час обідньої молитви мусульмани заради безпеки просять не фільмувати обличчя. Натомість у жіночій мечеті кримська татарка Сюзанна погоджується говорити з журналістами 24 каналу. Вона переїхала до Києва давно, проте у Криму лишилися родичі.

      Сюзанна повідомила, що її дядьку доводиться ходити у храми підконтрольного Росії муфтіяту. Проте він зазнає чималих утисків на роботі. Наприклад, не дозволяють відпускати бороду та одягати хіджаб (ісламський одяг, який приховує фігуру).

      У мечетях стоять камери
      У мечетях встановлені камери

      Тим часом в окупованому Криму росіяни зобов'язують духовних наставників реєструватися для проведення молитов. А за обряди без дозволу можуть навіть посадити за ґрати.

      Коли імамів (духовних наставників, – 24 канал) призначають на посаду їх зобов'язують співпрацювати з окупаційною владою. Відтепер майже в кожній мечеті стоять камери, постійно стежать,
      – сказав муфтій Духовного управління мусульман АР Крим Айдер Рустамов.

      Під постійним тиском вже 10 імамів відмовилися вести молитви. Замість них призначили зручних для ФСБ священнослужителів.

      Кримських татар на півострові було близько 400 тисяч, а після анексії близько 20 тисяч виїхали з півострова. Вони сподіваються, коли Україна поверне Крим, переїдуть туди вже з новим незалежним від Росії духовним управлінням.

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      Автор: Марія Писаренко
      Теги: Новини України Релігія Кримські татари Новини Росії Новини Криму Анексія Криму ФСБ
      Джерело: 24 канал
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