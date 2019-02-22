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      У них немає сумнівів: коли поїде перший поїзд незаконним Керченським мостом у Криму

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      Коли поїде перший поїзд незаконним Керченським мостом: в анексованому Криму анонсували дату
      Коли поїде перший поїзд незаконним Керченським мостом: в анексованому Криму анонсували дату / Фото з відкритих джерел

      Перший поїзд поїде незаконним Керченським мостом 8 грудня 2019 року. В окупантів немає ніяких сумнівів щодо цього.

      Так званий начальник дирекції з обслуговування пасажирів "Кримської залізниці" Володимир Резніченко сказав, що квитки почнуть продавати за 90 днів, пише Крыминформ.

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      Квитки будуть продавати на вокзалах та станціях районного значення, а також в анексованій Ялті та місті Судак. Загалом доступними будуть 22 пункти продажу.

      Дата визначена, і немає ніяких сумнівів, що 8 грудня перший поїзд приїде в Крим,
      — сказав Резніченко.

      Через Керченський міст ходитимуть поїзди 11-ма маршрутами, зокрема з Москви, Санкт-Петербурга, Мурманська, Брянська та інших російських міст.

      Що таке "Кримський (Керченський) міст" і чому він руйнується?Росія збудувала міст через Керченську протоку, відтак він з'єднує Таманський півострів (Краснодарський край РФ) із Керченським півостровом (окупований Крим). Протяжність споруди становить 19 кілометрів. 15 травня 2018 року офіційно відкрили міст, запустивши рух по ньому.

      В окупантів часто виникають проблеми з мостом. Раніше він вже частково обвалився. Зокрема, на морській ділянці споруди один із залізничних прольотів нахилився та впав у воду.

      Згодом, у МінТОТ оприлюднили результати космічної зйомки, яка показала, що Кримський міст поступово зміщується. Одні об'єкти просідають зі швидкістю до 89 міліметрів за рік, інші – піднімаються зі швидкістю до 52 міліметрів у рік.

      За словами експертів, основною причиною швидкого руйнування мосту є порушення усіх норм його будівництва, адже споруджували його нашвидкуруч і з порушеннями. Руйнація Кримського мосту може стати катастрофою не лише на рівні людських втрат, а й екологічною. Міст вже слугує неприродньою дамбою і шкодить екосистемі. Його падіння на рівні 35-метрової глибини взагалі може перекрити протоку.

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      Теги: Транспорт Анексія Криму Новини Криму Новини України Кримський міст Україна – Росія Новини Росії Новини політики
      Джерело: 24 Канал
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