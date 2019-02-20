Путін похвалився планами: що чекає на незаконний Кримський міст у 2019 році

Лідер країни-окупанта Володимир Путін стверджує, що у 2019 році в анексованого Криму з’явиться ще одна можливість "розвиватися" завдяки незаконному збудованому Росією Кримському мосту.

Так, Путін анонсував початок залізничного руху через незаконний міст вже у 2019 році, про це він заявив під час звернення до Федеральних зборів.

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"У цьому році почнеться залізничний рух по Кримському мосту, що дасть можливість розвивати і Крим, і Севастополь", – розповів він про плани окупантів.

Російський президент також додав, що нібито вже розробили "обхід навколо Краснодара і підхід до цієї транспортної розв'язки з Кавказького узбережжя".

Зазначимо, колишній командувач сухопутних сил США в Європі генерал-лейтенант (у відставці – 24 канал) Бен Годжес зазначив, що Захід фактично визнає незаконну анексію Криму, якщо сприйме позицію Росії щодо конфлікту в Азовському морі. Зокрема, Кремль наполягає, що обстріл українських кораблів та захоплення моряків ВМС поблизу Керченської протоки нібито відбулися в територіальних водах РФ, адже "Крим є російським".

Що таке "Кримський (Керченський) міст" і чому він руйнується?Росія збудувала міст через Керченську протоку, відтак він з'єднує Таманський півострів (Краснодарський край РФ) із Керченським півостровом (окупований Крим). Протяжність споруди становить 19 кілометрів. 15 травня 2018 року офіційно відкрили міст, запустивши рух по ньому.



В окупантів часто виникають проблеми з мостом. Раніше він вже частково обвалився. Зокрема, на морській ділянці споруди один із залізничних прольотів нахилився та впав у воду.



Згодом, у МінТОТ оприлюднили результати космічної зйомки, яка показала, що Кримський міст поступово зміщується. Одні об'єкти просідають зі швидкістю до 89 міліметрів за рік, інші – піднімаються зі швидкістю до 52 міліметрів у рік.



За словами експертів, основною причиною швидкого руйнування мосту є порушення усіх норм його будівництва, адже споруджували його нашвидкуруч і з порушеннями. Руйнація Кримського мосту може стати катастрофою не лише на рівні людських втрат, а й екологічною. Міст вже слугує неприродньою дамбою і шкодить екосистемі. Його падіння на рівні 35-метрової глибини взагалі може перекрити протоку.