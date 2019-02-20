16:27
20 лют 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      НЕБЕСНА СОТНЯ КАРЛ ЛАГЕРФЕЛЬД ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 УЛЯНА СУПРУН
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Нова російська дієта. Як у РФ стають чоловіками
      Вєсті Кремля
      22:39, 19 лютого
      Вєсті.UA: Розенблат набрид суддям. Чому Ляшку завжди щастить
      Вєсті.UA
      19:55, 19 лютого
      Надто великі суми у платіжках за газ: що відбувається із тарифами
      ЦРУ
      09:00, сьогодні
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Природа і люди
      Згадати все
      23:00, 15 лютого
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      НЕБЕСНА СОТНЯ КАРЛ ЛАГЕРФЕЛЬД ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 УЛЯНА СУПРУН

      Путін похвалився планами: що чекає на незаконний Кримський міст у 2019 році

      594 Читать новость на русском
      Путін анонсував початок залізничного руху по Кримському мосту в 2019 році
      Путін анонсував початок залізничного руху по Кримському мосту в 2019 році / Фото з відкритих джерел

      Лідер країни-окупанта Володимир Путін стверджує, що у 2019 році в анексованого Криму з’явиться ще одна можливість "розвиватися" завдяки незаконному збудованому Росією Кримському мосту.

      Так, Путін анонсував початок залізничного руху через незаконний міст вже у 2019 році, про це він заявив під час звернення до Федеральних зборів.

      Читайте також: Нова халепа із Кримським мостом: у МінТОТ розповіли про помилку окупантів

      "У цьому році почнеться залізничний рух по Кримському мосту, що дасть можливість розвивати і Крим, і Севастополь", – розповів він про плани окупантів.

      Російський президент також додав, що нібито вже розробили "обхід навколо Краснодара і підхід до цієї транспортної розв'язки з Кавказького узбережжя".

      Зазначимо, колишній командувач сухопутних сил США в Європі генерал-лейтенант (у відставці – 24 канал) Бен Годжес зазначив, що Захід фактично визнає незаконну анексію Криму, якщо сприйме позицію Росії щодо конфлікту в Азовському морі. Зокрема, Кремль наполягає, що обстріл українських кораблів та захоплення моряків ВМС поблизу Керченської протоки нібито відбулися в територіальних водах РФ, адже "Крим є російським".

      Що таке "Кримський (Керченський) міст" і чому він руйнується?Росія збудувала міст через Керченську протоку, відтак він з'єднує Таманський півострів (Краснодарський край РФ) із Керченським півостровом (окупований Крим). Протяжність споруди становить 19 кілометрів. 15 травня 2018 року офіційно відкрили міст, запустивши рух по ньому.

      В окупантів часто виникають проблеми з мостом. Раніше він вже частково обвалився. Зокрема, на морській ділянці споруди один із залізничних прольотів нахилився та впав у воду.

      Згодом, у МінТОТ оприлюднили результати космічної зйомки, яка показала, що Кримський міст поступово зміщується. Одні об'єкти просідають зі швидкістю до 89 міліметрів за рік, інші – піднімаються зі швидкістю до 52 міліметрів у рік.

      За словами експертів, основною причиною швидкого руйнування мосту є порушення усіх норм його будівництва, адже споруджували його нашвидкуруч і з порушеннями. Руйнація Кримського мосту може стати катастрофою не лише на рівні людських втрат, а й екологічною. Міст вже слугує неприродньою дамбою і шкодить екосистемі. Його падіння на рівні 35-метрової глибини взагалі може перекрити протоку.

      тим часом повідомлення про руйнування і загрози через незаконний міст не вщухають
      blog_ava
      Як варити рис: рецепт правильного приготування
      сьогодні
      2859
      Теги: Новини України Анексія Криму Україна – Росія Володимир Путін Новини політики Новини Криму Кримський міст
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Будинки Лагерфельда: усі розкішні маєтки, де жив великий дизайнер
      сьогодні , 16:03 Будинки Лагерфельда: усі розкішні маєтки, де жив великий дизайнер
      Наталя Сколоздра 350
      Життя після Майдану: історія вдови Героя Небесної сотні
      сьогодні , 08:57 Життя після Майдану: історія вдови Героя Небесної сотні
      Євгенія Мазур 1
      Клим Чурюмов: український астроном-щасливчик, відкриття якого можуть врятувати світ
      сьогодні , 14:05 Клим Чурюмов: український астроном-щасливчик, відкриття якого можуть врятувати світ
      Женя Котик 561
      Кандидати, які обіцяють мир, хочуть "здати" Україну агресору
      сьогодні , 13:00 Кандидати, які обіцяють мир, хочуть "здати" Україну агресору
      Леонід Остальцев 940
      "Укрзалізниця" хоче підняти вартість квитків удвічі: чи стануть перевезення конкурентними?
      сьогодні , 12:12 "Укрзалізниця" хоче підняти вартість квитків удвічі: чи стануть перевезення конкурентними?
      Катерина Петренко 961
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня 2018 , 09:33
      "Так жити – страшно, планую втікати звідси": житель Армянська розповів про ситуацію в місті
       13 жовтня 2018 , 16:01
      Експерти оцінили, від виплати якої суми боргу Україні "Газпром" точно не відкрутиться
       21 квітня 2018 , 10:15
      "Пересічникам на євробляхах" значно спростять життя
       22 серпня 2018 , 14:50
      "Хочеться, щоб зі Словаччиною зіграв Коноплянка, бо гравець без ігрової практики – не футболіст", – екс-тренер збірної України
       15 листопада 2018 , 19:28
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук