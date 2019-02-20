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      Путин похвастался планами: что ждет незаконный Крымский мост в 2019 году

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      Путин анонсировал начало железнодорожного движения по Крымскому мосту в 2019 году
      Путин анонсировал начало железнодорожного движения по Крымскому мосту в 2019 году / Фото из открытых источников

      Лидер страны-оккупанта Владимир Путин утверждает, что в 2019 году в аннексированном Крыму появится еще одна возможность "развиваться" благодаря незаконному построенному Россией Крымском мосту.

      Так, Путин анонсировал начало железнодорожного движения через незаконный мост уже в 2019 году, об этом он заявил во время обращения к Федеральному собранию.

      Читайте также: Новая неприятность с Крымским мостом: в МинВОТ рассказали об ошибке оккупантов

      "В этом году начнется железнодорожное движение по Крымскому мосту, что даст возможность развивать и Крым, и Севастополь", – рассказал он о планах оккупантов.

      Российский президент также добавил, что якобы уже разработали "обход вокруг Краснодара и подход к этой транспортной развязке с Кавказского побережья".

      Отметим, бывший командующий сухопутных сил США в Европе генерал-лейтенант (в отставке – 24 канал) Бен Годжес отметил, что Запад фактически признает незаконную аннексию Крыма, если воспримет позицию России относительно конфликта в Азовском море. В частности, Кремль настаивает, что обстрел украинских кораблей и захват моряков ВМС вблизи Керченского пролива якобы произошли в территориальных водах РФ, ведь "Крым является российским".

      Что такое "Крымский (Керченский) мост" и почему он разрушается?
      Россия построила мост через Керченский пролив, он соединяет Таманский полуостров (Краснодарский край РФ) с Керченским полуостровом (оккупированный Крым). Протяженность сооружения составляет 19 километров. 15 мая 2018 года официально открыли мост, запустив движение по нему.
      У оккупантов часто возникают проблемы с мостом. Ранее он уже частично обвалился. В частности, на морском участке сооружения один из железнодорожных пролетов наклонился и упал в воду.
      Впоследствии, в МинВОТ обнародовали результаты космической съемки, которая показала, что Крымский мост постепенно смещается. Одни объекты проседают со скоростью до 89 миллиметров за год, другие – поднимаются со скоростью до 52 миллиметров в год.
      По словам экспертов, основной причиной быстрого разрушения моста является нарушение всех норм строительства, ведь строили его наспех и с нарушениями. Разрушение Крымского моста может стать катастрофой не только на уровне человеческих потерь, но и экологичной. Мост уже служит неестественной дамбой и вредит экосистеме. Его падение на уровне 35-метровой глубины вообще может перекрыть пролив.

      ТЕМ ВРЕМЕНЕМ СООБЩЕНИЯ О РАЗРУШЕНИЯХ И УГРОЗАХ ИЗ-ЗА НЕЗАКОННОГО МОСТА НЕ УТИХАЮТ

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      blog_ava
      Великий пост 2019: что можно есть и что не надо делать
      сегодня
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      Теги: Новости политики Новости Украины Новости Крыма Украина – Россия Владимир Путин Аннексия Крыма Крымский мост
      Источник: 24 канал
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