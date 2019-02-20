Путин похвастался планами: что ждет незаконный Крымский мост в 2019 году

Лидер страны-оккупанта Владимир Путин утверждает, что в 2019 году в аннексированном Крыму появится еще одна возможность "развиваться" благодаря незаконному построенному Россией Крымском мосту.

Так, Путин анонсировал начало железнодорожного движения через незаконный мост уже в 2019 году, об этом он заявил во время обращения к Федеральному собранию.

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"В этом году начнется железнодорожное движение по Крымскому мосту, что даст возможность развивать и Крым, и Севастополь", – рассказал он о планах оккупантов.

Российский президент также добавил, что якобы уже разработали "обход вокруг Краснодара и подход к этой транспортной развязке с Кавказского побережья".

Отметим, бывший командующий сухопутных сил США в Европе генерал-лейтенант (в отставке – 24 канал) Бен Годжес отметил, что Запад фактически признает незаконную аннексию Крыма, если воспримет позицию России относительно конфликта в Азовском море. В частности, Кремль настаивает, что обстрел украинских кораблей и захват моряков ВМС вблизи Керченского пролива якобы произошли в территориальных водах РФ, ведь "Крым является российским".

Что такое "Крымский (Керченский) мост" и почему он разрушается?

Россия построила мост через Керченский пролив, он соединяет Таманский полуостров (Краснодарский край РФ) с Керченским полуостровом (оккупированный Крым). Протяженность сооружения составляет 19 километров. 15 мая 2018 года официально открыли мост, запустив движение по нему.

У оккупантов часто возникают проблемы с мостом. Ранее он уже частично обвалился. В частности, на морском участке сооружения один из железнодорожных пролетов наклонился и упал в воду.

Впоследствии, в МинВОТ обнародовали результаты космической съемки, которая показала, что Крымский мост постепенно смещается. Одни объекты проседают со скоростью до 89 миллиметров за год, другие – поднимаются со скоростью до 52 миллиметров в год.

По словам экспертов, основной причиной быстрого разрушения моста является нарушение всех норм строительства, ведь строили его наспех и с нарушениями. Разрушение Крымского моста может стать катастрофой не только на уровне человеческих потерь, но и экологичной. Мост уже служит неестественной дамбой и вредит экосистеме. Его падение на уровне 35-метровой глубины вообще может перекрыть пролив.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ СООБЩЕНИЯ О РАЗРУШЕНИЯХ И УГРОЗАХ ИЗ-ЗА НЕЗАКОННОГО МОСТА НЕ УТИХАЮТ