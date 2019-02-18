"Ловушка": главную проблему Крымского моста показали на фото

Крымский мост, которым российские оккупанты соединили материковую часть РФ с незаконно аннексированным Крымским полуостровом – очень низкий. Это может препятствовать проходу судов под ним.

Недостаточная высота моста является значительной проблемой для судоходства. Соответствующие фото размещены на странице RoksolanaToday & Крым в Twitter.

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"Говорят, арка настолько низкая, что у высоких матросов при прохождении под ней может и панамку сбить ... Ловушка с калиткой по прозвищу мост", – говорится в подписи к фото.



Крымский мост – очень низкий, и это проблема для судоходства

Говорят,арка настолько низкая,что у высоких матросов при прохождении под ней может и панамку сбить...

ловушка с калиткой по кличке мост pic.twitter.com/RwRIUI7BFk — RoksolanaToday&Крым (@KrimRt) 16 лютого 2019 р.

Отметим, из-за оккупации Россией Керченского пролива и строительства незаконного Крымского моста украинские морские порты Бердянска и Мариуполя фактически остались изолированными. Под ним не могут пройти корабли, которые имеют высоту выше 33 метров. Что несет большим экономические убытки для Приазовья.

Из-за строительства оккупантами Крымского моста под угрозой оказалось вообще все судоходство. Поток воды из Азовского моря выносит песок и ил, который не может полностью пройти мимо опор моста. Создается эффект "расчески" и ил заносится в акваторию Керченского бухты, которая начинает активно мелеть.

Что такое "Крымский (Керченский) мост" и почему он разрушается?

Россия построила мост через Керченский пролив, который соединяет Таманский полуостров (Краснодарский край РФ) с Керченским полуостровом (оккупированный Крым). Протяженность сооружения составляет 19 километров. 15 мая 2018 года официально открыли мост, запустив движение по нему.



У оккупантов часто возникают проблемы с мостом. Ранее он уже частично обвалился. В частности, на морском участке сооружения один из железнодорожных пролетов наклонился и упал в воду. Впоследствии, в МинВОТ обнародовали результаты космической съемки, которая показала, что Крымский мост постепенно смещается.



Эксперты отмечают, что основной причиной быстрого разрушения моста является нарушение всех норм его строительства, ведь строили его на скорую руку и с нарушениями. Разрушение Крымского моста может стать катастрофой не только на уровне человеческих потерь, но и экологических. Мост уже служит неестественной дамбой и вредит экосистеме.