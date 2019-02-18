"Пастка": головну проблему Кримського мосту показали на фото

Кримський міст, яким російські окупанти з'єднали материкову частину РФ із незаконно анексованим ними Кримським півостровом, є дуже низьким. Це може перешкоджати проходу суден під ним.

Недостатня висота мосту є значною проблемою для судноплавства. Відповідні фото оприлюднені на сторінці RoksolanaToday & Крим в Twitter.

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"Кажуть, арка настільки низька, що у високих матросів при проходженні під нею може і панамку збити... Пастка з хвірткою на прізвисько міст", – йдеться у підписі до фото.



Кримський міст є дуже низьким, і це проблема для судноплавства

Говорят,арка настолько низкая,что у высоких матросов при прохождении под ней может и панамку сбить...

ловушка с калиткой по кличке мост pic.twitter.com/RwRIUI7BFk — RoksolanaToday&Крым (@KrimRt) 16 лютого 2019 р.

Зазначимо, через окупацію Росією Керченської протоки та будівництво незаконного Кримського мосту українські морські порти Бердянська та Маріуполя фактично залишилися ізольованими. Під ним не можуть пройти кораблі, які мають висоту вище 33 метрів. Це завдає великих економічних втрат для Приазов’я.

Через будівництво окупантами Кримського мосту під загрозою опинилось взагалі все судноплавство. Потік води з Азовського моря виносить пісок і мул, який не може повністю пройти повз опори мосту. Створюється ефект "гребінця" і мул заноситься в акваторію Керченської бухти, яка починає активно міліти.

Що таке "Кримський (Керченський) міст" і чому він руйнується?Росія збудувала міст через Керченську протоку, відтак він з'єднує Таманський півострів (Краснодарський край РФ) із Керченським півостровом (окупований Крим). Протяжність споруди становить 19 кілометрів. 15 травня 2018 року офіційно відкрили міст, запустивши рух по ньому.



В окупантів часто виникають проблеми з мостом. Раніше він вже частково обвалився. Зокрема, на морській ділянці споруди один із залізничних прольотів нахилився та впав у воду. Згодом, у МінТОТ оприлюднили результати космічної зйомки, яка показала, що Кримський міст поступово зміщується.



Експерти відзначають, що основною причиною швидкого руйнування мосту є порушення усіх норм його будівництва, адже споруджували його нашвидкуруч і з порушеннями. Руйнація Кримського мосту може стати катастрофою не лише на рівні людських втрат, а й екологічною. Міст вже слугує неприродньою дамбою і шкодить екосистемі.