Як РФ ізольовує українські порти: у МінТОТ розповіли про труднощі російської блокади
Маріупольський та Бердянський торговий порти є єдиними у Азовському морі, які забезпечують імпорт та експорт товарів зі східних та південно-східних регіонів України. Через окупацію Росією Керченської протоки та будівництво незаконного Кримського мосту ці морські порти фактично залишилися ізольованими.
Це, своєю чергою, завдає великих економічних втрат для Приазов’я, розповів міністр з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб Вадим Черниш делегації високопосадовців Євросоюзу.
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Сьогодні існує низка проблем, спричинених протиправними діями Російської Федерації. Незаконне будівництво мосту через Керченську протоку призвело до обмеження її пропускної спроможності: кораблі заввишки 33 метри не можуть пройти повз міст,
– зазначив він.
За словами Черниша, це негативно впливає на роботу всього ланцюга: як терміналів, так і портів, а також судновласників, в яких є свої зобов’язання, і які зазнають серйозних збитків через затримки.
Зазначимо, що через будівництво окупантами Кримського мосту під загрозою опинилось взагалі все судноплавство. Потік води з Азовського моря виносить пісок і мул, який не може повністю пройти повз опори мосту. Створюється ефект "гребінця" і мул заноситься в акваторію Керченської бухти, яка починає активно міліти.
Що таке Кримський міст?Це переправа, яка з’єднує анексований Росією Кримський півострів із Таманським півостровом в РФ. Він незаконно зведений окупантами: 15 травня 2018 року президент РФ Володимир Путін відкрив міст та запустив автомобільний рух по ньому.
Протяжність переправи становить 19 кілометрів. Російські окупанти збираються відкрити залізничний рух по Кримському мосту у 2019 році.
Через вибірковий принцип пропуску морських суден Російська Федерація блокує роботу українських портів у Маріуполі та Бердянську. Наразі в Україні є потреба у створенні нових логістичних ланцюгів, які б допомогли зменшити економічні збитки регіону Приазов’я,
– додав Черниш.
Серед варіантів він вбачає, зокрема, будівництво дороги, що допоможе покращити перевезення товарів з Маріуполя та Бердянська до інших областей України.
Блокада Азовського моря окупантами:
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