18:37
21 серп 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
18°C
30°C 17°C
  • середа
    23°C 15°C
  • четвер
    24°C 11°C
  • п'ятниця
    28°C 11°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ДТП НА ДНІПРОВСЬКІЙ НАБЕРЕЖНІЙ УКРАЇНІ – 27 СТРІЛЯНИНА ПОБЛИЗУ МЕРІЇ ХАРКОВА ОЛЕГ СЕНЦОВ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Весільний генерал Путін. Економія туалетного паперу
Вєсті Кремля
21:33, 20 серпня
Вєсті.UA. Страшне поповнення Рабіновича. Ляшко VS Бред Пітт
Вєсті.UA
20:28, 20 серпня
Дерибан на Закарпатті: чому 600 селян отримали землю і відмовились від неї в один день
ЦРУ
09:00, 17 серпня
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 липня
Згадати Все. Школа по-радянськи
Згадати все
22:58, 17 серпня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
ДТП НА ДНІПРОВСЬКІЙ НАБЕРЕЖНІЙ УКРАЇНІ – 27 СТРІЛЯНИНА ПОБЛИЗУ МЕРІЇ ХАРКОВА ОЛЕГ СЕНЦОВ

Блокада Азовського моря: назвали нові обурливі дії Росії

138 Читать новость на русском
Росія за тиждень не пропустила жодного судна в порти України
Росія за тиждень не пропустила жодного судна в порти України / Фото з відкритих джерел

Криза в Азовському морі продовжує тривати. Так, за останній тиждень Російська Федерація повністю перекрила доступ суден до українських портів через Керченську протоку.

Про це повідомив голова наглядової ради Фонду "Майдан закордонних справ" Андрій Клименко у Facebook.

Читайте також: Росія розпочала нову атаку на Україну, – Омелян

Він додав, що ситуація в Азовському морі не покращилась, а навпаки Росія продовжує чинити ворожі дії проти України.

За тиждень – з 07:00 (місцевий час, мч) 14 серпня 2018 року станом на 09:00 мч 21. серпня 2018 року Росія не пропустила з Чорного моря до українських портів Азовського моря жодного судна. Тому немає резонансних затримань посеред моря. Тому стоять майже порожні порти Маріуполь та Бердянськ,
– розповів експерт.

За словами Клименка, на сьогодні в Керченській протоці простоюють 16 суден, 8 з яких мають зайти Бердянськ та ще 8 у Маріуполь.

Зокрема, він зауважив, що в протоці вже тиждень перебувають судна Industrial Cape, Omar Trader і Noordvliet.

Нагадаємо, за три останні місяці Росія затримала вже понад 150 суден, які прямували до портів Бердянська та Маріуполя. Президент України Петро Порошенко заявив, що Кремль на окупованій ним території збільшує свою військову присутність і завдяки його зухвалим діям погіршилася ситуація в Чорноморському та Азовському регіонах.

Тим часом міністр інфраструктури Володимир Омелян зазначив, що Україна проводить перемовини з європейськими та американськими партнерами щодо введення санкцій проти чорноморських портів Росії через блокаду Азовського моря.

Теги: Новини України Новини політики
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
 19 лютого 2015 , 13:34
На Волині знайшли найбільше у світі родовище нафти
 1 квітня 2016 , 16:08 90
Для української армії розробляється новий ракетний комплекс "Грім"
 12 квітня 2017 , 23:16
Російські війська перегрупувалися біля кордону з Україною
15 березня 2014 , 09:35
"Динамо" передало подарунки дітям-чорнобильцям
 28 грудня 2016 , 10:11
Реал та Челсі закрили сенсаційний трансфер на божевільну суму
 19 липня 2017 , 19:30
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук