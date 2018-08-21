Блокада Азовського моря: назвали нові обурливі дії Росії

Криза в Азовському морі продовжує тривати. Так, за останній тиждень Російська Федерація повністю перекрила доступ суден до українських портів через Керченську протоку.

Про це повідомив голова наглядової ради Фонду "Майдан закордонних справ" Андрій Клименко у Facebook.

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Він додав, що ситуація в Азовському морі не покращилась, а навпаки Росія продовжує чинити ворожі дії проти України.

За тиждень – з 07:00 (місцевий час, мч) 14 серпня 2018 року станом на 09:00 мч 21. серпня 2018 року Росія не пропустила з Чорного моря до українських портів Азовського моря жодного судна. Тому немає резонансних затримань посеред моря. Тому стоять майже порожні порти Маріуполь та Бердянськ,

– розповів експерт.

За словами Клименка, на сьогодні в Керченській протоці простоюють 16 суден, 8 з яких мають зайти Бердянськ та ще 8 у Маріуполь.

Зокрема, він зауважив, що в протоці вже тиждень перебувають судна Industrial Cape, Omar Trader і Noordvliet.

Нагадаємо, за три останні місяці Росія затримала вже понад 150 суден, які прямували до портів Бердянська та Маріуполя. Президент України Петро Порошенко заявив, що Кремль на окупованій ним території збільшує свою військову присутність і завдяки його зухвалим діям погіршилася ситуація в Чорноморському та Азовському регіонах.



Тим часом міністр інфраструктури Володимир Омелян зазначив, що Україна проводить перемовини з європейськими та американськими партнерами щодо введення санкцій проти чорноморських портів Росії через блокаду Азовського моря.