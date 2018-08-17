Росія розпочала нову атаку на Україну, – Омелян

Росія значно посилила тиск на українські судна в Чорному та Азовському морі, через що Україна звернулась до партнерів по коаліції проти РФ з проханням відреагувати на таку ситуацію.

Про це заявив міністр інфраструктури Володимир Омелян, передає "РБК".

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Ми бачимо, що Росія розпочала нову атаку на Україну, шляхом штучного обмеження судозаходів в Азовське море. Буквально позавчора були чергові навчання в Чорному морі, коли були перекриті проходи для звичайних суден. Тому ми розуміємо, що тиск посилюється,

– зазначив чиновник.

Міністр зауважив, що Україна вже звернулась до партнерів у Євросоюзі та США з проханням відреагувати на обмеження свободи суден у Азовському та Чорному морі.

"Ті вантажопотоки, які йдуть з портів Маріуполь і Бердянськ – кінцевими клієнтами є також країни ЄС та Північної Америки. Тобто фактично, через те, що суда РФ без жодних підстав зупиняють транспортні судна в акваторії Азовського моря і Керченської протоки, судовласники змушені за простій платити десятки тисяч доларів щоразу при зупинці. Відповідно, кінцева вартість продукції дорожчає для споживачів. Збитки несуть США і ЄС. Тому ми звернулись до наших партнерів по коаліції проти РФ для того, щоб вони також вжили заходів реагування зі свого боку", – наголосив Омелян.

За його словами, державний департамент Сполучених Штатів негативно оцінив такі дії Росії зауваживши, що вони спрямовані на дестабілізацію української частини азовського регіону. У Вашингтоні підкреслили, що "це штучні обмеження свободі судноплавства".

Нагадаємо, за три останні місяці Росія затримала вже понад 150 суден, які прямували до портів Бердянська та Маріуполя. Президент України Петро Порошенко заявив, що Кремль на окупованій ним території збільшує свою військову присутність і завдяки його зухвалим діям погіршилася ситуація в Чорноморському та Азовському регіонах.



Тим часом міністр інфраструктури Володимир Омелян зазначив, що Україна проводить перемовини з європейськими та американськими партнерами щодо введення санкцій проти чорноморських портів Росії через блокаду Азовського моря.