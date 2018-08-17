Россия начала новую атаку на Украину, – Омелян

Россия значительно усилила давление на украинские суды в Черном и Азовском море, из-за чего Украина обратилась к парнерам по коалиции против РФ с просьбой отреагировать на такую ситуацию.

Об этом заявил министр инфраструктуры Владимир Омелян, передает "РБК".

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Мы видим, что Россия начала новую атаку на Украину, путем искусственного ограничения судозаходов в Азовское море. Буквально позавчера были очередные учения в Черном море, когда были перекрыты проходы для обычных судов. Поэтому мы понимаем, что давление усиливается,

– отметил чиновник.

Министр отметил, что Украина уже обратилась к партнерам в Евросоюзе и США с просьбой отреагировать на ограничение свободы судов в Азовском и Черном море.

"Те грузопотоки, которые идут из портов Мариуполь и Бердянск – конечными клиентами являются страны ЕС и Северной Америки. То есть фактически, из-за того, что суда РФ без каких-либо оснований останавливают транспортные суда в акватории Азовского моря и Керченского пролива, судовладельцы вынуждены за простой платить десятки тысяч долларов каждый раз при остановке. Соответственно, конечная стоимость продукции дорожает для потребителей. Убытки несут США и ЕС. Поэтому мы обратились к нашим партнерам по коалиции против РФ для того, чтобы они также приняли меры реагирования со своей стороны", – отметил Омелян.

По его словам, государственный департамент Соединенных Штатов негативно оценил такие действия России, отметив, что они направлены на дестабилизацию украинской части азовского региона. В Вашингтоне подчеркнули, что "это искусственные ограничения свободе судоходства".

Напомним, за последние три месяца Россия задержала уже более 150 судов, направлявшихся в порты Бердянска и Мариуполя. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Кремль на оккупированной им территории увеличивает свое военное присутствие и благодаря его дерзким действиям ухудшилась ситуация в Черноморском и Азовском регионах.



Тем временем министр инфраструктуры Владимир Омелян отметил, что Украина проводит переговоры с европейскими и американскими партнерами относительно ввода санкций против черноморских портов России из-за блокады Азовского моря.