Для чего Россия блокирует Азовское море: Жебровский назвал цель Путина

Российская Федерация блокировкой Азовского моря хочет надавить на Украину для того, чтобы получить водоснабжение в оккупированный Крым, где продолжается сильная засуха.

Об этом заявил экс-глава Донецкой областной военно-гражданской администрации, аудитор НАБУ Павел Жебривский в эфире одного из украинских телеканалов.

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Путин таким образом хочет надавить на Украину, чтобы получить, в первую очередь, воду для Крыма. Мост они какой-никакой построили, транспорт ходит, через год-два будут железнодорожные пути, но основная проблема – это вода. И понятно, что Путин вызывает такое давление, блокируя Мариуполь, Бердянск, особенно больно бьет по Мариуполю и Донецкой области, потому что там работает завод имени Ильича, завод "Азовсталь", другие предприятия. Сначала, когда строился мост, были вынуждены уменьшить тоннажность судов, проходящих, так как некоторые суда, которые шли перед так называемым Крымским мостом, снимали мачту для того, чтобы пройти под этим мостом. А сегодня они фактически останавливают все корабли,

– заявил Жебривский.

Чиновник подчеркнул, что сейчас существует необходимость военного сопровождения торговых судов, а также обращения за помощью к международным партнерам.

"Поэтому в Украине есть проблема по поводу того, что нет у нас там военного флота. У нас есть некоторые катера бронированные. Я думаю, нам нужно обращаться к международникам, те же США на следующий финансовый год выделили 250 миллионов долларов на финансовую помощь. Я думаю, что в первую очередь мы будем сопровождать торговые суда, идущие в порты "Мариуполь" и "Бердянск", нам как раз нужны бронекатера и другая техника, чтобы обеспечить военное сопровождение", – отметил экс-руководитель Донетчины.

Напомним, за три последних месяца Россия задержала уже более 150 судов, направлявшихся к портам Бердянска и Мариуполя. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Кремль на оккупированной им территории увеличивает свое военное присутствие и благодаря его дерзким действиям ухудшилась ситуация в Черноморском и Азовском регионах.



Между тем министр инфраструктуры Владимир Омелян отметил, что Украина проводит переговоры с европейскими и американскими партнерами о введении санкций против черноморских портов России из-за блокады Азовского моря.