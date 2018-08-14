Для чого Росія блокує Азовське море: Жебрівський назвав мету Путіна

Російська Федерація блокуванням Азовського моря хоче натиснути на Україну для того, щоб отримати водопостачання до окупованого Криму, де триває сильна засуха.

Про це заявив екс-голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації, аудитор НАБУ Павло Жебрівський в ефірі одного з українських телеканалів.

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Путін таким чином хоче натиснути на Україну, щоб отримати, в першу чергу, воду для Криму. Міст вони який-не-який збудували, транспорт ходить, через рік-два будуть залізничні колії, але основна проблема – це вода. І зрозуміло, що Путін спричиняє такий тиск, блокуючи Маріуполь, Бердянськ, особливо болюче б’є по Маріуполю і Донецькій області, тому що там працює завод імені Ілліча, завод "Азовсталь", інші підприємства. Спочатку, коли будувався міст, були змушені зменшити тоннажність суден, які проходять, тому що деякі судна, які йшли перед так званим Кримським мостом, знімали щоглу для того, щоб пройти під цим мостом. А сьогодні вони фактично зупиняють усі кораблі,

– заявив Жебрівський.

Чиновник підкреслив, що зараз існує необхідність військового супроводу торговельних суден, а також звернення за допомогою до міжнародних партнерів.

"Через це в України є проблема з приводу того, що немає у нас там військового флоту. У нас є деякі катери броньовані. Я думаю, нам потрібно звертатися до міжнародників, ті ж США на наступний фінансовий рік виділили 250 мільйонів доларів на фінансову допомогу. Я думаю, що в першу чергу ми маємо супроводжувати торговельні судна, які йдуть у порти "Маріуполь" і "Бердянськ", нам якраз потрібні бронекатери та інша техніка, щоб забезпечити військовий супровід", – наголосив екс-керівник Донеччини.

Нагадаємо, за три останні місяці Росія затримала вже понад 150 суден, які прямували до портів Бердянська та Маріуполя. Президент України Петро Порошенко заявив, що Кремль на окупованій ним території збільшує свою військову присутність і завдяки його зухвалим діям погіршилася ситуація в Чорноморському та Азовському регіонах.



Тим часом міністр інфраструктури Володимир Омелян зазначив, що Україна проводить перемовини з європейськими та американськими партнерами щодо введення санкцій проти чорноморських портів Росії через блокаду Азовського моря.