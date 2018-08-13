Росія може висадити десант на Азовському узбережжі, – політолог

Росія, враховуючи її потужності в Чорному і Азовському морях, готова до провокацій. Україні треба шукати свої сценарії відповіді, в тому числі і силовий, і не піддаватися на провокації.

Про це 24 каналу розповів директор центру суспільно-інформаційних технологій "Форум" Валерій Димов.

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Політолог наголошує, що військовий сценарій повинен розглядатися, тим більше, що російський флот перебуває в кількох кілометрах від Бердянська. Щодо ситуації в Азовському морі, оглядів росіянами кораблів, які виходять і заходять до Маріуполя і Бердянська, то, зауважує Димов, це продовження російського сценарію – тиску на Україну, на підприємства у цих містах.

"Через блокаду Росією кораблів в Азовському морі на 10% знизився потік суден через порти Маріуполя і Бердянська. І корабельні власники дуже не задоволені таким тривалим оглядом російською береговою охороною. Підприємствам треба вивозити свою продукцію. Україна дуже залежить від експорту металів. Це тиск на українських олігархів, які заробляють свої гроші на владі. Відповідно, це тиск і на владу", – наголошує Димов.

Як зауважує експерт, це наслідки договору, підписаного Кучмою з Росією в 2004 році, згідно з яким Азовське море визнано внутрішнім. Тому Росія має право оглядати наші кораблі. Україна, щоправда, також. Але ситуація складна. Україна не може власними силами відігнати російські судна, які стоять на рейді Бердянська і Маріуполя. Але нам ніхто не допоможе, і російський флот набагато потужніший.

В Кремля, вочевидь, є свої плани щодо Азовського моря. Зараз вони здійснюють таку собі повзучу експансію, щоб отримати вихід з Новоазовська, захопити Азовське узбережжя, і роблять це економічними провокаціями. Москва може повести себе більш агресивно, точково висадити десанти. І це загрозливий сценарій,

– наголосив Валерій Димов.

На переконання експерта, вирішувати проблему треба без істерик і відповідей на провокації. Димов нагадує: є Кримська резолюція, ухвалена США. Є антиросійські санкції, зокрема щодо восьми компаній, які будували Кримський міст, і рішення європейських інституцій – ПАРЄ, якими підтверджена незалежність України, наша територіальна цілісність, а провина покладається саме на Росію. Тому ми можемо до цього апелювати в позовах до міжнародних судів щодо незаконного будівництва Росією Кримського мосту. Також є рішення судів щодо компенсації українським інвесторам щодо відшкодування збитків через анексію Криму. Треба такі позови подавати іншим інвесторам і державі Україна. Це в системі може спрацювати.

"З боку України потрібні контрзаходи на всіх можливих напрямках. Серед них повинен бути і силовий сценарій. Політика без сили є безсилою, але й сила без політики – сліпа", – наголосив Димов.

Нагадаємо, за словами заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Георгія Туки, Україна вивчає силовий сценарій розблокування Азовського моря у відповідь на дії Російської Федерації. Президент України Петро Порошенко заявив, що Кремль на окупованій ним території збільшує свою військову присутність і завдяки його зухвалим діям погіршилася ситуація в Чорноморському та Азовському регіонах. З початку загострення ситуації російські спецслужби безпідставно затримали більше 140 кораблів в Азовському морі.