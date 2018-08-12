Влада України вивчає силовий сценарій розблокування Азовського моря, – Тука

Заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Георгій Тука розповів, що Україна розглядає різні сценарії розблокування Азовського моря, в тому числі силовий.

Про це заступник міністра заявив в інтерв'ю виданню "Апостроф".

Я не готовий оприлюднити певні сценарії, які ми зараз вивчаємо, в тому числі застосування сили щодо розблокування,

– сказав Тука.

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При цьому він зазначив, що Росія, яка затримує в Азовському морі українські судна, не порушує двосторонніх домовленостей.

Згідно з існуючими нормами, справді і українські, і російські силові структури мають право зупиняти та оглядати кораблі. Обмежень не існує. Мовиться не про порушення права, а про зловживання правом,

– наголосив заступник міністра.

На його думку, Україна не зможе врегулювати ситуацію в Азовському морі без допомоги міжнародних партнерів: "Є певні сценарії, яким чином можна поліпшити ситуацію. Звичайно, не самостійно, а за допомогою наших союзників і партнерів. Такі можливості є".

При цьому, на переконання Туки, ситуацію в Азовському морі не можна вирішити виключно військовим шляхом. Заступник міністра додав, що Україна реалізує стратегію по Азовському морю за підтримки зарубіжних союзників не раніше 2019 року.

Нагадаємо, за три останні місяці Росія затримала вже понад 150 суден, які прямували до портів Бердянська та Маріуполя. Президент України Петро Порошенко заявив, що Кремль на окупованій ним території збільшує свою військову присутність і завдяки його зухвалим діям погіршилася ситуація в Чорноморському та Азовському регіонах.



Тим часом міністр інфраструктури Володимир Омелян зазначив, що Україна проводить перемовини з європейськими та американськими партнерами щодо введення санкцій проти чорноморських портів Росії через блокаду Азовського моря.