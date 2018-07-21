Росія блокує Азовське море: Омелян оприлюднив відповідь України

Наразі Україна проводить перемовини з європейськими та американськими партнерами щодо введення санкцій проти чорноморських портів Росії через блокаду Азовського моря. Водночас санкційна хвиля з боку США щодо країни-агресора не зменшується.

Таку заяву зробив міністр інфраструктури Володимир Омелян у ефірі телеканалу "112 Україна".

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"Ми проводимо переговори з нашими європейськими, американськими партнерами, щоб відповідні санкції було застосовано і до Чорноморських портів РФ через блокаду Азовського моря та українських портів в Азовському морі", – підкреслив посадовець.

Водночас він пригадав зведення так званого Кримського мосту з боку країни-агресора та зауважив, що вона заплатить високу ціну за це.

"Ми бачимо, що санкційна хвиля не зменшується, а навпаки збільшується. Останній розгляд у Конгресі США щодо розширення санкційного списку та загалом можливості визнання Росії як країни, яка спонсорує тероризм – більш, ніж адекватна відповідь на всі безчинства РФ. Ми бачимо, що вже 6 осіб з ЄС, які були причетними до побудови цього мосту, вже перебувають під санкціями", – констатував Омелян.