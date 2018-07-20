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Загроза війни: чому РФ посилює військову присутність на Донбасі та в Азовському морі

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У звіті спостережної місії ОБСЄ йдеться про те, що Росія нагнала купу важкої техніки на окуповану частину Донбасу, а саме танки, крупнокаліберна артилерію. Ба більше РФ нарощує військову присутність в Азовському морі, тероризуючи цивільні кораблі, які прямують до Маріуполя.

Понад 150 затримань різних торговельних суден російськими військовими в Азовському морі за два місяці. Якщо раніше кораблі, що йшли до порту Маріуполя через Керченську переправу вільно проходили, то тепер перевірки можуть тривати понад три доби.

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Росіяни в Азовському морі активізувалися ще у квітні після затримання українськими прикордонниками російського риболовецького судна NORD, що незаконно увійшов до української акваторії. Але якщо українці мали законні підстави, то росіяни тероризують кожен корабель без будь-яких підстав.

Ми спостерігаємо збільшення кількості патрульних кораблів берегової охорони ФСБ Російської Федерації, якщо раніше у них ходили тільки катера або патрульні судна, то зараз вже є великі кораблі берегової охорони,
– розповів офіцер Маріупольського загону морської охорони Юрій Алєйніков.

Однак активізувалися росіяни у Азовському морі, вочевидь, не лише, щоб кошмарити торговельні судна. Росія може готуватися удару по українському Маріуполю.

Ба більше Росія накопичує значні сили на окупованому Донбасі. Безпілотник спостерігачів ОБСЄ зафіксував на окупованій частині Луганщини майже 60 танків, із чотири десятка одиниць великокаліберної артилерії та зенітно-ракетні комплекси. Цього досить, щоб завдати потужного удару, проте про повномасштабний наступ навряд йде мова.

Більше дивіться у сюжеті.

Автор: Євген Назаренко
Теги: Новини України Війна на Донбасі Новини Росії Україна – Росія ФСБ Збройні Сили України
Джерело: 24 канал
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