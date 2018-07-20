Стало відомо, скільки громадян Молдови наймались воювати за проросійських бойовиків на Донбасі

Служба інформації та безпеки Молдови визначила тих громадян у своїй країні, які брали участь у боях на Донбасі на боці проросійських бойовиків. Встановлено особи щонайменше 56 таких найманців.

Про це повідомила Ziarul de garda.

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За словами речниці Служби інформації та безпеки Молдови Даніелли Минзат, станом на 20 липня 2018 року 18 з цих 56 громадян Молдови затримані, а 15 – вже засуджені. Речниця відомства також пояснила, що в Молдові громадян, які воювали на боці бойовиків на Донбасі, засуджують за статтею про найманців, а в Україні — за статтею про тероризм. Крім цього, Минзат розповіла, що близько 70% молдавських найманців, які воювали на Донбасі, є вихідцями з соціально вразливих сімей та безробітні. Тож головний мотив їх участі у війні – фінансовий.

Неофіційні джерела говорять про понад сотню молдовських найманців на території Донбасу, а також про двох громадян Молдови, яких було засуджено в Україні за тероризм.



Україна і Молдова розширюватимуть практику спільної охорони держкордону

Участь найманця у збройному конфлікті на боці антиконституційних сил, які підривають територіальну цілісність країни, у Республіці Молдова карається ув'язненням на строк від трьох до семи років. Ті ж особи, яких буде засуджено за вербування найманців, їх навчання або фінансування, відбуватимуть покарання до десяти років. Офіційні заяви керівників Молдови свідчать, що Республіка разом із країнами-партнерами не припинятиме протидіяти подібним злочинам, і надалі буде виявляти та засуджувати осіб, котрі підривають національну або регіональну безпеку.

Нагадаємо, що президент Молдови Ігор Додон збільшив кількість візитів до РФ, щоб покращити відносини з Росією.