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Президент Молдови розповів, чому зачастив до Росії

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Ігор Додон розповів, чому зачастив до Росії
Ігор Додон розповів, чому зачастив до Росії / Фото з відкритих джерел

Для того, аби покращити відносини з Росією президент Молдови Ігор Додон збільшив кількість візитів до РФ.

Про це повідомляє Укрінформ.

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Водночас, Додон додав, що відносини з Україною та Румунією знаходяться на хорошому рівні, тому в Київ і Бухарест їхати поки немає потреби.

"Я відкритий для діалогу з українським і румунським лідерами. Візити в Київ і Бухарест сьогодні не настільки необхідні, оскільки відносини нашої країни з сусідніми державами (Україною і Румунією) знаходяться на хорошому рівні. Мої часті візити до Москви пов'язані з тим, що "завдяки" уряду і парламенту відносини Молдови з Росією – не найкращі, і я зобов'язаний виправляти ці помилки", – зазначив Додон.

Теги: Новини політики Молдова Новини Росії
Джерело: 24 Канал
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