Президент Молдовы рассказал, почему зачастил в Россию

Для того, чтобы улучшить отношения с Россией, президент Молдовы Игорь Додон увеличил количество визитов в РФ.

Об этом сообщает Укринформ.

Читайте также: В Кишиневе убили сына известного молдавского политолога

В то же время Додон добавил, что отношения с Украиной и Румынией находятся на хорошем уровне, поэтому в Киев и Бухарест ехать пока нет нужды.

"Я открыт для диалога с украинским и румынским лидерами. Визиты в Киев и Бухарест сегодня не столь необходимы, поскольку отношения нашей страны с соседними государствами (Украиной и Румынией) находятся на хорошем уровне. Мои частые визиты в Москву связаны с тем, что "благодаря" правительству и парламенту отношения Молдовы с Россией – не самые лучшие, и я обязан исправлять эти ошибки", – отметил Додон.