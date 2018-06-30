В Кишиневе убили сына известного молдавского политолога

В одной из кишиневских квартир в ночь с пятницы на субботу застрелили сына известного в Молдове политолога Анатола Цэрану.

Об этом сообщает "Укринформ".

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По данным правоохранительных органов, между мужчинами возник конфликт, который завершился стрельбой. На теле убитого полицейские обнаружили три огнестрельных ранения. В квартире, где произошло убийство, правоохранители нашли пистолет марки CZ-858, из которого были произведены выстрелы.

Если вина задержанного в квартире 32-летнего мужчины будет доказана, ему грозит тюремное заключение сроком до 15 лет.

Отец убитого – известный в Молдове политический аналитик, 66-летний Анатол Цэрану. Он был послом Республики Молдова в Москве. В свое время политолог входил в руководство партии "Наша Молдова". Сегодня – директор кишиневского Центра стратегических исследований и политического консалтинга Politicon.