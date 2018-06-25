В столице Молдовы отменили результаты выборов мэра

В понедельник, 25 июня, Высшая судебная палата Молдовы окончательно аннулировала результаты выборов мэра Кишинева.

Об этом сообщает Noi.md.

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Отмечается, что Высшая судебная палата оставила в силе решение Апелляционной палаты о непризнании результатов местных выборов от 3 июня.

Лидер партии "Платформа достоинство и правда" Андрей Нэстасе в ходе выборов набрал наибольшее количество голосов – около 52%, обойдя своего оппонента Иона Чебана (он получил около 48% голосов).

Как заявил сам Андрей Нэстасе, решение суда является политическим и было принято под давлением властей. Представители же правящей в стране коалиции во главе с Демократической партией категорически опровергли это заявление.

Нэстасе призвал своих сторонников собраться завтра, 26 июня, в мэрии Кишинева и сказал, что создаст "комитет сопротивления".

19 июня суд сектора Центр постановил, что оба кандидата во время избирательной кампании допустили нарушения, которые повлияли на результат голосования.