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У Кишиневі вбили сина відомого молдавського політолога

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У Кишиневі вбили сина відомого молдавського політолога
/ https://focus.ua/country/391724/

В одній з кишинівських квартир вночі з п'ятниці на суботу застрелили сина відомого у Молдові політолога Анаталія Церану.

Про це повідомляє " Укрінформ".

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За даними правоохоронних органів, між чоловіками виник конфлікт, що завершився стріляниною. На тілі убитого поліцейські виявили три вогнепальні поранення. У квартирі, де сталося вбивство, правоохоронці знайшли пістолет марки CZ-858, з якого були зроблені постріли.

Якщо вину затриманого у квартирі 32-річного чоловіка буде доведено, йому загрожує тюремне ув'язнення терміном до 15 років.

Батько вбитого – відомий у Молдові політичний аналітик, 66-річний Анатол Церану. Він був послом Республіки Молдова в Москві. Свого часу політолог входив до керівництва партії "Наша Молдова". Сьогодні – директор кишинівського Центру стратегічних досліджень та політичного консалтингу Politicon.

Теги: Молдова Кримінальні новини Поліція
Джерело: 24 Канал
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