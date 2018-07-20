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Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

Стало известно, сколько граждан Молдовы воевали за пророссийских боевиков на Донбассе

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Граждане Молдовы нанимались к пророссийским боевиков на Донбассе
Граждане Молдовы нанимались к пророссийским боевиков на Донбассе / Фото из открытых источников

Служба информации и безопасности Молдовы определила тех граждан своей страны, которые участвовали в боях на Донбассе на стороне пророссийских боевиков. Установлены личности по меньшей мере 56 таких наемников.

Об этом сообщила Ziarul de garda.

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По словам пресс-секретаря Службы информации и безопасности Молдовы Даниэллы Минзат, по состоянию на 20 июля 2018 года 18 из этих 56 граждан Молдовы задержаны, а 15 – уже осуждены. Представитель ведомства также объяснила, что в Молдове граждан, воевавших на стороне боевиков на Донбассе, осуждают по статье о наемниках, а в Украине – по статье о терроризме. Кроме этого, Минзат рассказала, что около 70% молдавских наемников, воевавших на Донбассе, являются выходцами из социально уязвимых семей и безработные. Поэтому главный мотив их участия в войне – финансовый.

Неофициальные источники говорят о более сотни молдавских наемников на территории Донбасса, а также о двух граждан Молдовы, которые были осуждены в Украине за терроризм.


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Участие наемника в вооруженном конфликте на стороне антиконституционных сил, которые подрывают территориальную целостность страны, в Республике Молдова наказывается заключением на срок от трех до семи лет. Те же лица, которые будут осуждены за вербовку наемников, их обучение или финансирование, будут отбывать наказание до десяти лет. Официальные заявления руководителей Молдовы свидетельствуют, что Республика вместе с партнерами не прекратит противодействовать подобным преступлениям, и в дальнейшем будет выявлять и осуждать лиц, подрывающих национальную или региональную безопасность.

Напомним, что президент Молдовы Игорь Додон увеличил количество визитов в РФ, чтобы улучшить отношения с Россией.

Теги: Новости Украины Украина – Россия Война на Донбассе терроризм Молдова
Источник: 24 Канал
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