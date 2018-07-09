ФСБ Росії затримала 7 українських суден в Азовському морі

У неділю, 8 липня, берегова охорона прикордонної служби ФСБ РФ перехопила в Азовському морі 7 торговельних суден, які прямували з Бердянська і Маріуполя.

Про це повідомляє керівник проекту Майдан закордонних справ Андрій Клименко у Facebook.

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8.07.18 з 00:30 до 23:00 катери берегової охорони прикордонної служби ФСБ РФ перехопили 6 суден, що йшли до/з Бердянська або Маріуполя,

– йдеться у повідомленні.

Він зазначив, ще одне судно було перехоплене близько 01:00 в ніч на 9 липня в тому ж районі.

"Ті, хто повинен та має засоби захищати експортні шляхи до/з українських портів в Азовському морі, як і раніше, вже понад 2 місяці, роблять вигляд, що нічого страшного не відбувається", – додав Клименко.

На засіданні погоджувальної ради парламенту цю інформацю підтвердила віце-спікер Верховної Ради Оксана Сироїд.