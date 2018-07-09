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22:57, 6 липня
Телеканал новин 24 Новини Новини України

ФСБ Росії затримала 7 українських суден в Азовському морі

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Берегова охорона ФСБ
Берегова охорона ФСБ / bmpd.livejournal.com

У неділю, 8 липня, берегова охорона прикордонної служби ФСБ РФ перехопила в Азовському морі 7 торговельних суден, які прямували з Бердянська і Маріуполя.

Про це повідомляє керівник проекту Майдан закордонних справ Андрій Клименко у Facebook.

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8.07.18 з 00:30 до 23:00 катери берегової охорони прикордонної служби ФСБ РФ перехопили 6 суден, що йшли до/з Бердянська або Маріуполя,
– йдеться у повідомленні.

Він зазначив, ще одне судно було перехоплене близько 01:00 в ніч на 9 липня в тому ж районі. 

"Ті, хто повинен та має засоби захищати експортні шляхи до/з українських портів в Азовському морі, як і раніше, вже понад 2 місяці, роблять вигляд, що нічого страшного не відбувається", – додав Клименко.

На засіданні погоджувальної ради парламенту цю інформацю підтвердила віце-спікер Верховної Ради Оксана Сироїд.

Теги: Новини України ФСБ Водні види спорту Оксана Сироїд
Джерело: 24 Канал
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