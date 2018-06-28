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22:53, 26 червня
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ФСБ РФ у Криму затримала водія дружини Джемілєва: подробиці

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В окупованому Росією Криму силовики затримали водія дружини лідера кримськотатарського народу Мустафи Джемілєва – Ахтема Мустафаєва
В окупованому Росією Криму силовики затримали водія дружини лідера кримськотатарського народу Мустафи Джемілєва – Ахтема Мустафаєва / sharij.net

В окупованому Росією Криму силовики затримали водія дружини лідера кримськотатарського народу Мустафи Джемілєва – Ахтема Мустафаєва. Вранці 28 червня представники ФСБ РФ у Криму увірвалися до його будинку із обшуками.

Про це на своїй сторінці у Facebook інформують члени правозахисної організації "Кримська солідарність".

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У Бахчисараї, в шостому мікрорайоні по вулиці Джафера Сейдамета 42, відбувається обшук в Ахтема Мустафаєва. Він є водієм дружини Мустафи Джемілєва - Сафінар. Свідки повідомляють про чотири мікроавтобуси, на яких приїхали озброєні люди в масках. Вулиця оточена. Самого Мустафаєва на момент обшуків в домі не було,
таке повідомлення з'явилося вранці 28 червня на сторінці спільноти.

Пізніше з'явилась інформація про затримання Ахтема Мустафаєва та про те, що російські силовики вивезли його у невідомому напрямку. 

Наразі відомо, що він перебуває в управлінні ФСБ у Сімферополі. Адвокат Мустафаєва вже виїхав туди.

 

Теги: Новини України Новини політики Новини Криму Анексія Криму ФСБ Україна – Росія
Джерело: 24 канал
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