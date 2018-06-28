ФСБ РФ в Крыму задержала водителя жены Джемилева: подробности

В оккупированном Россией Крыму силовики задержали водителя жены лидера крымскотатарского народа Мустафы Джемилева – Ахтема Мустафаева. Утром 28 июня представители ФСБ РФ в Крыму ворвались в его дом с обысками.

Об этом на своей странице в Facebook информируют члены правозащитной организации "Крымская солидарность".

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В Бахчисарае, в шестом микрорайоне по улице Джафера Сейдамета 42, происходит обыск у Ахтема Мустафаева. Он является водителем жены Мустафы Джемилева - Сафинар. Свидетели сообщают о четырех микроавтобусах, на которых приехали вооруженные люди в масках. Улица оцеплена. Самого Мустафаева на момент обысков в доме не было,

такое сообщение появилось утром 28 июня на странице сообщества.

Позже появилась информация о задержании Ахтема Мустафаева и о том, что российские силовики вывезли его в неизвестном направлении.

Известно, что он находится в управлении ФСБ в Симферополе. Адвокат Мустафаева уже выехал туда.