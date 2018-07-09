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22:57, 6 июля
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

ФСБ России задержала 7 судов в Азовском море

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Береговая охрана ФСБ
Береговая охрана ФСБ / bmpd.livejournal.com

В воскресенье, 8 июля, береговая охрана пограничной службы ФСБ РФ перехватила в Азовском море 7 торговых судов, направлявшихся из Бердянска и Мариуполя.

Об этом сообщает руководитель проекта "Майдан иностранных дел" Андрей Клименко в Facebook.

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8.07.18 с 00:30 до 23:00 катера береговой охраны пограничной службы ФСБ РФ перехватили 6 судов, которые шли в/из Бердянска или Мариуполя,
– говорится в сообщении.

Он отметил, что еще одно судно было перехвачено около 01:00 в ночь на 9 июля в том же районе.

"Те, кто должен и имеет средства защищать экспортные пути в/из украинских портов в Азовском море, как и раньше, уже больше 2 месяцев, делают вид, что ничего страшного не происходит", – добавил Клименко.

На заседании согласительного совета парламента эту информацию подтвердила вице-спикер Верховной Рады Оксана Сыроид.

Теги: Новости Украины ФСБ Водные виды спорта Оксана Сыроид
Источник: 24 Канал
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