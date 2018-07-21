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Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

Россия блокирует Азовское море: Омелян обнародовал ответ Украины

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Страна выступает за введение санкций против России из-за блокады Азовского моря, – Омелян
Страна выступает за введение санкций против России из-за блокады Азовского моря, – Омелян / Соцсети

Сейчас Украина проводит переговоры с европейскими и американскими партнерами относительно ввода санкций против черноморских портов России из-за блокады Азовского моря. В то же время санкционная волна со стороны США в отношении страны-агрессора не уменьшается.

Такое заявление сделал министр инфраструктуры Владимир Омелян в эфире телеканала "112 Украина".

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"Мы проводим переговоры с нашими европейскими, американскими партнерами, чтобы соответствующие санкции были применены и к Черноморским портам РФ из-за блокады Азовского моря и украинским портам в Азовском море", – подчеркнул чиновник.

Одновременно он вспомнил возведение так называемого Крымского моста со стороны страны-агрессора и заметил, что она заплатит высокую цену за это.

"Мы видим, что санкционная волна не уменьшается, а наоборот увеличивается. Последнее рассмотрение в Конгрессе США о расширении санкционного списка и в целом возможности признания России как страны, которая спонсирует терроризм – более, чем адекватный ответ на все бесчинства РФ. Мы видим, что уже 6 человек из ЕС, которые были причастны к строительству этого моста, уже находятся под санкциями", – констатировал Омелян.

Напомним, 8 июля береговая охрана пограничной службы ФСБ РФ перехватила в Азовском море 7 торговых судов, направлявшихся из Бердянска и Мариуполя. Президент Украины Петр Порошенко со своей стороны заявил, что Кремль на оккупированной ею территории увеличивает свое военное присутствие и благодаря ее дерзким действиям ухудшилась ситуация в Черноморском и Азовском регионах.

Теги: Новости Украины Новости политики Украина – Россия Новости России Новости США Европа Санкции Водный транспорт Министерство инфраструктуры Владимир Омелян
Источник: 24 Канал
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