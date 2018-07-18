Бой за Азовское море: грозит ли Украине открытие морского фронта?

Незаконное строительство Россией Крымского моста стало еще одним фронтом наступления агрессора на Украину. Теперь уже со стороны Черного и Азовского морей.

О новых угрозах со стороны России, последствиях и путях решения – в материале 24 канала.

Россия открыла экономический фронт на Азовском море

Строительство Крымского моста нарушает международные нормы, плюс это наносит огромный вред экологии Черного моря. Сразу после его запуска россияне использовали мост в качестве экономического давления на Украину. Это привело, во-первых, к уменьшению почти вдвое количества судов, которые могут заходить в украинскую часть Азовского моря. Как рассказывает эксперт "Майдана Иностранных Дел" Александр Хара, судна "Панамакс" – более экономически выгодные для Мариупольского порта, учитывая экспорт металлургической продукции, глины, зерна – теперь нельзя использовать. Замена другими, увеличивает расходы и уменьшает конкурентоспособность нашей продукции.

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Во-вторых, российские пограничники, которыми руководит ФСБ, проводят длительные осмотры судов, что тоже наносит экономический ущерб Украине.

Россия усиливает давление на Украину в целом и дестабилизирует восточные регионы. Россияне стали останавливать в основном иностранные суда, идущие через Азовское морем в Бердянск и Мариуполь. Одно судно могут задерживать четыре раза. Причем не на час-два, а до восьми часов. Есть случаи задержки до 88 часов. В течение недели было около 60-ти задержек. Мариуполь и Бердянск в значительной степени зависят от работы порта и металлургических предприятий. И это может подорвать социально-экономическую ситуацию,

– отмечает Александр Хара.



Путин перекрыл мостом морской путь в Украину

По сути, это экономическая блокада. Потому что, как отмечает эксперт Андрей Клименко, российские суда пропускают в течение часа. Парадокс в том, что Россия может спокойно ловить рыбу в Азовском море согласно договору от 2003 года о сотрудничестве между Украиной и РФ в Азовском море и Керченском проливе. При этом, отмечает Клименко, россияне параллельно и демонстративно под защитой катеров береговой охраны ФСБ, задерживают судна, проводят разведку украинского побережья.

Кремль шантажирует Украину

Как известно, Мариуполь – это сухопутный путь из России в аннексированный Крым. Александр Хара напоминает: Кремлю не удался проект так называемой "Новороссии", который должен был ограничить доступ центральной части Украины к Черному и Азовскому морям и соединить Крым с российской сушей. Одно из глобальных негативных последствий для Кремля после аннексии Крыма – блокировка Украиной водоснабжения полуострову. По данным экспертов, в результате очень сильно пострадало сельское хозяйство Крыма и непосредственно его жители.



Россия хочет заставить Украину восстановить водоснабжение Крыма, чтобы обеспечить свой флот

Впрочем, по мнению Андрея Клименко, Москву проблемы крымчан не волнуют. Днепровская вода РФ нужна совсем из других соображений.

Кому на самом деле, в первую очередь, не хватает днепровской воды: 1) химическим заводам Фирташа – он главный потребитель водички; 2) 20 заводам оборонно-промышленного комплекса, которые строят корабли с ракетами "Калибр", направленные на нас; 3) 60 тысячам военнослужащих оккупационных вооруженных сил РФ и 100 тысячам членам их семей. 500 тысячам "понаехавшим" фсб-шникам, прокурорам, следователям и полицейским, которые издеваются и сажают в тюрьмы наших граждан,

– подчеркивает Андрей Клименко.

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Поэтому Кремль ищет возможности восстановления водоснабжения. В СМИ развернули соответствующую пропагандистскую кампанию о разблокировании водоснабжения, торговли и даже, подчеркивает Клименко, железнодорожного сообщения. То есть за признание де-факто аннексии Крыма.

Сухопутный путь в Крым

Конечно, есть другой вариант – Россия может попытаться силой отхватить часть территорий, особенно, на Мариупольском направлении, чтобы соединиться с Крымом. По словам Александра Хары, на Азовском море сложилась асимметричная ситуация с точки зрения безопасности. На Азовском море со стороны Украины присутствуют только патрульные пограничные корабли. У России есть военные мускулы, которые она усилила шестью бронированными судами класса "Серна". Наше побережье в Азовском море фактически не прикрыто. Военных кораблей вообще нет.

В то же время военный эксперт Олег Жданов считает реальную угрозу военного наступления России на Азовском и Черном морях преувеличенной. С одной стороны, говорит военный, силы на морском флоте неравны – украинский "москитный флот на веслах" не может противостоять береговой охране РФ и кораблям Черноморского флота, особенно тем, которые базируются в районе Новороссийска и фактически сегодня введены в акваторию Азовского моря.



Россия постепенно милитаризирует Черное и Азовское моря

С другой, по мнению Жданова, ситуация в Азовском море похожа на определенный спектакль, а Путину вообще не выгодно идти на эскалацию военного конфликта. Как отмечает эксперт, Россия полностью контролирует море без единого выстрела и любой конфронтации. А Петр Порошенко заявляет, что из-за действий России ухудшилась ситуация в Черноморском и Азовском регионах. И, вполне вероятно, Кремль готовит военную операцию, атаку на Мариуполь. Однако, подчеркивает Жданов, нет официальных нот протеста, исков в суды за нарушение международного морского права.

Россия заявляет, что осматривает судна по договоренности с Украиной. Если судовладельцы не бьют тревогу, что их корабли задерживают, значит, это розыгрыш какого-то спектакля. Не исключено, что через несколько дней мы услышим требование России о введении пошлины для Украины за прохождение по Керченскому проливу или чтобы Украина включила поставки пресной воды в Крым,

– считает Олег Жданов.

Воевать Путин не пойдет. Как отмечает военный, это сломает ему всю игру, поскольку испортит имидж "миротворца", который президент РФ лепит пять лет. К тому же все можно решить экономическим давлением.

Как быть Украине?

Проблема, по мнению Александра Хары, усиливается непониманием Украины значения военного флота. Украинская власть с момента блокады Россией прохода через Керченский пролив практически ничего не сделала. По его словам, сейчас рассматривается вопрос усиления нашего флота, но неизвестно, когда это произойдет. Есть проблема, связанная с недостаточной дипломатической реакцией. Лишь в заявлении по результатам саммита Украина-ЕС было упомянуто о милитаризации Азовского моря. МИД Украины хочет подать судебный иск против России. Но этот процесс длительный, а давление России может за это время отпугнуть от нас иностранные компании.

Пока будут добиваться правды на бумаге, в реальности потеряем большой объем экспорта из-за блокады на Азовском море. Россия пойдет дальше и пытаться блокировать наши возможности в Черном море, куда заведены корабли с дальним прицелом. Это угроза всему югу и даже центру Украины, а наших возможностей флота недостаточно. Надо обеспечить Украине сопоставимыми средствами сдерживания России. Нам нужен флот, а за четыре года об этом не говорилось центральным руководством,

– подчеркнул Александр Хара.

По мнению специалистов, Верховная Рада должна в конце концов денонсировать соглашение 2003 года о сотрудничестве с РФ в Азовском море и Керченском проливе. Но не только этот документ, а все международные соглашения с Россией в области морского права. По словам представителя президента Украины в АР Крым Бориса Бабина, первым надо денонсировать соглашение о рыболовстве на Азове – документ, который позволяет россиянам находиться в любой точке Азовского моря. Как считает Бабин, надо также принять закон о внутреннем море, прилегающей зоне и территориальное море.



Как Украине разблокировать проход судов по Керченскому проливу?

Представительство президента в АР Крым уже провело заседание, на котором акцентировали внимание на том, что с каждым днем ​​количество задержанных для досмотра судов растет и на сегодня составляет уже 148 единиц. Первый заместитель Изет Гданов обратил внимание на проблему альтернативных путей обеспечения полноценного функционирования морских портов Бердянска и Мариуполя. В частности, предложил срочно установить морскую государственную границу Украины в Азовском море и усилить военную составляющую в данной акватории.

Однако это может затянуться на длительный период. Россия в очередной раз сыграла на опережение. И не понятно, почему Украина в течение четырех лет ничего не сделала, чтобы предотвратить это. Почему Киев не настаивал активнее на усилении санкций против России из-за строительства Крымского моста?

Сейчас ситуация очень сложная. Азовское море с экономической точки зрения имеет важное значение для Украины. И мы его можем потерять. По словам Александра Хары, надо держать в поле фокуса и Черное море, где есть два района, захваченные Россией, откуда агрессор качает из наших недр ресурсы. Там есть российский спецназ и военные корабли, которые нарушают правила и затрудняют свободное судоходство.

Блокада России на Азовском море объединяет два фронта: горячий на Донбассе и холодный в Крыму. Россия усиливает давление на Украину в целом и дестабилизирует ситуацию в восточной части. И на этом не остановится,

– заключает Хара.